В Харькове раздались взрывы: что известно об атаке

Россияне нанесли по меньшей мере четыре удара.

В субботу, 16 сентября, в Харькове раздались взрывы. Российская оккупационная армия наносит удары по городу.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов и глава ОВА Олег Синегубов.

"Оккупанты наносят удары по Харькову Находитесь в укрытиях", — отмечает глава областной военной администрации.

Впоследствии Синегубов заявил, что оккупанты нанесли по меньшей мере четыре удара по городу.

"Экстренные службы выехали на места попаданий. Находитесь в укрытиях к отбою сигнала воздушной тревоги", — говорится в сообщении.

О взрывах в городе в Сети начали сообщать местные жители, а также местные телеграммы-каналы и СМИ. Мэр Харькова подтвердил взрывы.

"В Харькове слышны звуки взрывов. Призываю всех быть осторожными и находиться в укрытиях", — говорится в сообщении.

К слову, воздушная тревога в Харьковской области была объявлена в 11:10. О взрывах стали сообщать до ее начала. Воздушные силы сообщили об угрозе применения ракет.

"Харьковская область – ракетная опасность", — сообщили ПС.

Как сообщалось, в Украине в ночь на 16 сентября ширилась воздушная тревога: украинские военные предупредили об активности вражеской авиации и угрозе применения баллистического вооружения.

Читайте также: