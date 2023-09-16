Ирину Билык и Дмитрия Коляденко застали во время романтических поцелуев

Пара показала, как вместе проводит время.
У поклонников певицы Ирины Билык практически не осталось сомнений в том, что она возобновила отношения с экс-мужем, хореографом Дмитрием Коляденко.
Все чаще артистка делится милыми кадрами с экс-возлюбленным, которые совсем не похожи на дружеские. В этот раз исполнительница у себя на странице в Instagram разместила короткое видео, на котором вместе с Коляденко изображена в салоне красоты.
Там Билык и Коляденко целуются, держа в руках бокалы с шампанским. При чем инициирует поцелуи в ролике именно Ирина: "Как вы думаете, кто первый должен целовать, женщина мужчину или мужчина женщину?" – задала вопрос подписчикам своего фотоблога Билык.
Поклонники отметили, что неважно, кто первый целует – главное искренне. В который раз фаны наделали звездной паре комплименты и порадовались их счастью:
- Все детство говорила, что к концу эта парочка сойдется. Не было ни одного шоу, чтобы Коляденко об Ирине не вспомнил
- Ирина, так приятно, что вы сияете счастьем
- Вы оба выглядите гармонично. Настроение поднимается, когда смотрю на вас обоих!
Напомним, недавно Ирина Билык намекнула, что вышла замуж за Дмитрия Коляденко. Она назвала хореографа своим мужем и поделилась забавным видео с ним из ресторана.
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