Ирину Билык и Дмитрия Коляденко застали во время романтических поцелуев

У поклонников певицы Ирины Билык практически не осталось сомнений в том, что она возобновила отношения с экс-мужем, хореографом Дмитрием Коляденко.

Все чаще артистка делится милыми кадрами с экс-возлюбленным, которые совсем не похожи на дружеские. В этот раз исполнительница у себя на странице в Instagram разместила короткое видео, на котором вместе с Коляденко изображена в салоне красоты.

Там Билык и Коляденко целуются, держа в руках бокалы с шампанским. При чем инициирует поцелуи в ролике именно Ирина: "Как вы думаете, кто первый должен целовать, женщина мужчину или мужчина женщину?" – задала вопрос подписчикам своего фотоблога Билык.

Ирина Билык показала, как проводит время с Дмитрием Коляденко

Поклонники отметили, что неважно, кто первый целует – главное искренне. В который раз фаны наделали звездной паре комплименты и порадовались их счастью:

Все детство говорила, что к концу эта парочка сойдется. Не было ни одного шоу, чтобы Коляденко об Ирине не вспомнил

Ирина, так приятно, что вы сияете счастьем

Вы оба выглядите гармонично. Настроение поднимается, когда смотрю на вас обоих!

Напомним, недавно Ирина Билык намекнула, что вышла замуж за Дмитрия Коляденко. Она назвала хореографа своим мужем и поделилась забавным видео с ним из ресторана.

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