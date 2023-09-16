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Ирину Билык и Дмитрия Коляденко застали во время романтических поцелуев

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
792
Время на прочтение
2 мин
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Ирину Билык и Дмитрия Коляденко застали во время романтических поцелуев

Ирина Билык и Дмитрий Коляденко / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Пара показала, как вместе проводит время.

У поклонников певицы Ирины Билык практически не осталось сомнений в том, что она возобновила отношения с экс-мужем, хореографом Дмитрием Коляденко.

Все чаще артистка делится милыми кадрами с экс-возлюбленным, которые совсем не похожи на дружеские. В этот раз исполнительница у себя на странице в Instagram разместила короткое видео, на котором вместе с Коляденко изображена в салоне красоты.

Там Билык и Коляденко целуются, держа в руках бокалы с шампанским. При чем инициирует поцелуи в ролике именно Ирина: "Как вы думаете, кто первый должен целовать, женщина мужчину или мужчина женщину?" – задала вопрос подписчикам своего фотоблога Билык.

Ирина Билык показала, как проводит время с Дмитрием Коляденко

Ирина Билык показала, как проводит время с Дмитрием Коляденко

Поклонники отметили, что неважно, кто первый целует – главное искренне. В который раз фаны наделали звездной паре комплименты и порадовались их счастью:

  • Все детство говорила, что к концу эта парочка сойдется. Не было ни одного шоу, чтобы Коляденко об Ирине не вспомнил
  • Ирина, так приятно, что вы сияете счастьем
  • Вы оба выглядите гармонично. Настроение поднимается, когда смотрю на вас обоих!

Напомним, недавно Ирина Билык намекнула, что вышла замуж за Дмитрия Коляденко. Она назвала хореографа своим мужем и поделилась забавным видео с ним из ресторана.

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Дата публикации
Просмотры
792
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