Обстрелы и взрывы: как прошла ночь в регионах Украины

Ночь на 16 сентября в большинстве областей Украины прошла с обстрелами.

Ситуация в регионах, по данным областных государственных администраций.

Черниговщина: в сутки — 4 обстрела (25 взрывов). Враг применил минометы, АГС, а также неуправляемые авиационные ракеты.

Взрывы зафиксированы в Черниговском, Корюковском, Новгород-Северском районах.

О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.

Сумщина: вчера в течение дня россияне совершили 9 обстрелов приграничья. Зафиксировано 73 взрыва. Обстрелы потерпели Юнаковская, Середино-Будская, Хотинская, Краснопольская, Великописаревская громады.

Середино-будская громады: 12 мин сбросили россияне на территорию громады. В результате обстрела произошел пожар, в результате которого сгорели 2 частных жилых дома. Один жилой дом частично поврежден.

Днепропетровщина: сегодня с самого утра российская армия ударила по Марганецкой громаде Никопольского района. Последствия атаки уточняются. Обошлось без жертв.

Никополь: вчера за день — 6 обстрелов из тяжелой артиллерии.

Российские оккупанты повредили в городе учебное заведение. Также изуродована хозяйственная постройка и частное предприятие. Оборванная линия электропередач.

К вечеру агрессор обстрелял Никополь.

Запорожская область: за минувшие сутки военнослужащие РФ нанесли 54 удара по 20 населенным пунктам Запорожской области.

Артиллерийские обстрелы пришлись по территории Гуляйполя, Орехова, Железнодорожного, Малиновки, Белогорья, Роботиного, Степногорска, Каменского, Степного, Пятихаток и других городов и сел на линии огня.

Враг ударил 2 авиабомбами по Орехову и обстрелял из РСЗО Новодаровку, Гуляйпольское, Новоивановку и Левадное.

В результате авиаудара по Орехову ранения получили женщины 71 и 53 лет, они доставлены в лечебное учреждение.

Поступило 31 сообщение о разрушении жилых домов и хозяйственных построек.

Харьковщина: за прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Стрелка Харьковского района и Котляровка Купянского района.

Враг из артиллерии обстрелял г. Купянск. Информация о погибших или раненых лицах и повреждениях объектов инфраструктуры не поступала.

В результате обстрелял с. Копанки Изюмского района, вероятно, управляемой авиабомбой, полностью уничтожен частный жилой дом, еще 2 дома повреждены. Информация о пострадавших не поступала.

Луганщина: под давлением противника с неба — Новоселовское, Новоегоровка, Макеевка, Невское, Белогоровка.

От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали Невское и Белогоровка.

За сутки противник совершил 145 обстрелов (529 снарядов).

Донетчина: за прошедшие сутки по населенным пунктам области россияне совершили 12 обстрелов из РСЗО "Град" и артиллерии.

Под огонь попали 8 населенных пунктов области. Повреждены 10 жилых домов (из них 2 многоквартирных), ЛЭП.

Через сутки по области — один человек ранен.

Херсонщина: за сутки по области противник совершил 69 обстрелов (325 снарядов), из них по г. Херсон — 6 обстрелов (14 снарядов).

Россияне попали в районы 20 населенных пунктов области; территорию предприятия в Херсоне.

Жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

Ранее стало известно, что на юге, на разных участках фронта, Вооруженным силам Украины удалось оттеснить российских захватчиков на расстояние от трех до четырех километров.

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