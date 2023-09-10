Экономят ракеты: Гуменюк сообщила, будут ли россияне бить по энергоструктуре

Угроза ракетных ударов, в том числе по объектам энергетической инфраструктуры, сохраняется.
Россия не откажется от практики регулярных обстрелов критической инфраструктуры Украины.
Об этом заявила руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.
"Нужно понимать, что запас у них определенный есть. Он не так велик, как в начале полномасштабного вторжения, и даже не так велик, как перед прошлогодней осенью, когда они "роскошествовали", нанося массированные ракетные удары. Но посчитав, очевидно, поняли, что "шахеды" дешевле, а задачи могут выполнять почти такие же. Очевидно, что сейчас отрабатывается тактика применения смешанных ударов, поскольку ракеты есть и еще изготавливаются, но запас их меньше дронов и они высокостоимые. Поэтому, скорее всего, атаки будут смешанными. Мы понимаем их приоритеты — скорее всего, это будет энергетика. Их прошлогодний блэкаут, который они пытались устроить, все же не был таким успешным. Понимаем, что они с тем же упрямством "могут повторить" — как они это любят говорить. Нам нужно быть готовыми именно к этому, отрабатывать системы защиты, понимать опасность и адекватно на нее реагировать", — сказала она.
Напомним, Украина ожидает продолжения вражеских атак на энергетические объекты в течение следующей зимы. В Министерстве энергетики надеются на помощь западных партнеров.
Читайте также:
- Хоронить генераторы не стоит: энергетики говорят о предстоящей значительно более тяжелой зиме, чем была предыдущая
- Отключение света в Украине: энергетики заявили, что в нескольких областях этого невозможно избежать
- Шмыгаль предупредил о новых массированных ударах России по энергосистеме: как к этому готовится Украина