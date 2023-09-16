Атака по Харкову "Іскандерами": на місці удару утворилася семиметрова вирва

Окупаційна армія Росії 16 вересня завдала ударів по Харкову "Іскандерами" – є влучання у Холодногірському районі.

Про це повідомив начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.

"На місці наші працівники вже вилучили фрагменти корпусу, основу крила та механізм керування ракетного комплексу Іскандер К", — сказав Болвінов.

За його словами, на одному з місць влучань утворилася семиметрова вирва, пошкоджені будинки, зруйновано стіни, вибиті шибки. Потерпілих доправили до лікарні, це звичайні цивільні.

Ракетний удар по Харкову: що відомо

У Харкові 16 вересня пролунали вибухи. Згодом очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що окупанти завдали щонайменше п’ять ударів по місту.

За попередньою інформацією, поранення отримали п'ятеро цивільних мешканців. Стан потерпілих – легкий та середній.

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