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Атака по Харкову "Іскандерами": на місці удару утворилася семиметрова вирва

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Атака по Харкову "Іскандерами": на місці удару утворилася семиметрова вирва

Поліцейський на місці ракетного удару РФ по Харкову. / Фото: Facebook Сергій Болвінов

Армія РФ вранці 16 вересня вчергове здійснила ракетний удар по Харкову.

Окупаційна армія Росії 16 вересня завдала ударів по Харкову "Іскандерами" – є влучання у Холодногірському районі.

Про це повідомив начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.  

"На місці наші працівники вже вилучили фрагменти корпусу, основу крила та механізм керування ракетного комплексу Іскандер К", — сказав Болвінов.

За його словами, на одному з місць влучань утворилася семиметрова вирва, пошкоджені будинки, зруйновано стіни, вибиті шибки. Потерпілих доправили до лікарні, це звичайні цивільні.

Ракетний удар по Харкову: що відомо

У Харкові 16 вересня пролунали вибухи. Згодом очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що окупанти завдали щонайменше п’ять ударів по місту.

За попередньою інформацією, поранення отримали п'ятеро цивільних мешканців. Стан потерпілих – легкий та середній. 

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Дата публікації
Перегляди
891
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