Українцям перерахують зарплати: як зростатимуть нові суми

Крім зарплат переглянуть також і прожитковий мінімум.

В Україні наступного року зарплата у середньому становитиме 21 852 грн, 2025-го – 25 645 грн, 2026-го – 29 625 грн. Крім того, підвищать і мінімалку - у січні від 6700 до 7100 грн та у липні – до 8000 грн.

Про це йдеться у матеріалі OBOZREVATEL.

Крім зарплат переглянуть також і прожитковий мінімум. А до нього прив'язані аліменти, пенсії, низка виплат, субсидії тощо. Наприклад, мінімальна пенсія збільшиться:

у 2024-му з 2093 до 2361 грн;

у 2025-му – до 2573 грн;

у 2026-му – до 2774 грн.

Економістка Людмила Черенько каже, що на перше півріччя 2024-го уряд фактично планує заморозити ситуацію, яка є зараз. Однак у липні наступного року очікується значне зростання доходів.

"Зараз вже добігає кінця процес розробки державного бюджету, і очевидно, що на перше півріччя 2024-го планують ретранслювати ту ситуацію, яка є зараз", – пояснила вона.

Протягом трьох років очікують на зростання ВВП у розмірі 5-7,5%.

Нагадаємо, уряд ухвалив проєкт бюджету на 2024 рік із власними доходами загального фонду бюджету у 1,56 трильйона гривень та видатками загального фонду у 3,108 трильйона.

Наступного року в Україні планують перерахувати виплати, зокрема пенсії та зарплати. Зростання очікується поступове.

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