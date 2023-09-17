Над Днепропетровской областью сбили ракету россиян

Обошлось без жертв и пострадавших.

17 сентября российские войска атаковали Украину ракетами из Ту-95мс. В небе над Днепропетровской областью была сбита вражеская крылатая ракета.

Об этом сообщил глава областного совета Николай Лукашук.

Чиновник отметил, что это утро было тревожным и для области, и для всей страны.

"Сообщали о пусках крылатых ракет. Одну из них уничтожили над нашим регионом", — написал он.

Кроме того, российские оккупанты этой ночью обстреливали Никопольский район из артиллерии. Под удары попала Покровская сельская громада.

Напомним, о вылете семи бортов с аэродрома Оленья в Воздушных силах ВСУ предупреждали еще около часу ночи.

Достались Украины ракеты ориентировочно в полпятого утра. В 06:52 в Воздушных силах сообщили об отбое ракетной опасности и призвали людей не публиковать работу противовоздушной обороны.

О первых подробностях атаки от ВСУ – читайте в новости.

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