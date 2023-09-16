Данілов: Танків Abrams на фронті буде більше

Україна найближчим часом отримає нову партію американських танків Abrams, які передадуть Сполученні Штати.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє "Українське радіо".

"Танків буде більше, аніж про це повідомлялося раніше. Їх буде більше десяти", - вказав він.

З його слів, екіпажі, які керуватимуть бойовими машинами, вже проходять навчання.

"Щодо постачання Abrams, - найважчих танків у світі, які важать 80 тонн, то вони найближчим часом надійдуть до нашої країни. Наші стратегічні партнери - США - в цьому випадку нас не підводять. Найближчим часом ці танки будуть боронити нашу країну", - сказав Данілов.

Нагадаємо, у середині вересня Україна отримає першу партію американських танків Abrams для захисту від російських агресорів.

Експерт Петро Черник раніше повідомив, що Збройні сили України отримали приблизно 650 одиниць бронетехніки від західних партнерів за півтора року війни.

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