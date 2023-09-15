Невзоров вказав на підозрілі симптоми хвороби Кадирова

Російський опозиціонер Олександр Невзоров зауважив, що озвучені в медіа симптоми хвороби лідера Чечні Рамзана Кадирова підозріло нагадують ті, які були у Навального та сім’ї Скрипалів. В обох випадках проти жертв режиму Путіна застосували препарат “Новичок”.

Про це він говорив у п’ятницю, 15 вересня, у своєму відеоблозі на YouTube.

За його словами, отруєння Кадирова лише на перший погляд може здаватися алогічним вчинком.

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"Навіть улюбленці стають згодом носіями абсолютно зайвих секретів.Путін як справжній "північний кореєць" завжди без вагань зжере найвірнішого собаку... З кадировською хворобою все дуже туманно”, - зауважив Невзоров.

При цьому публіцист відзначив, що вся диктатура Рамзана Кадирова вибудувана на культі особистості, і швидко створити “нову настільки ж сильну диктатуру, яка декларує свою вірність Путіну буде не так просто”.

“Що б насправді не сталося з Кадировим, репутація Путіна не дозволяє не запідозрити його... У будь-якому випадку осад навіть у вірних "кадировців" залишиться", - вважає російський опозиціонер.

Нагадаємо, російський політичний аналітик і публіцист Олексій Лушніков вважає, що раптова смерть лідера російської Чечні Рамзана Кадирова може призвести до великого політичного катаклізму в Російській Федерації, де почнуть руйнуватися вибудувані за останні 20 років національно-політичні стосунки.

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