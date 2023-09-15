Невзоров вказав на підозрілі симптоми хвороби Кадирова

Існує ймовірність отруєння прокремлівського лідера Чечні.
Російський опозиціонер Олександр Невзоров зауважив, що озвучені в медіа симптоми хвороби лідера Чечні Рамзана Кадирова підозріло нагадують ті, які були у Навального та сім’ї Скрипалів. В обох випадках проти жертв режиму Путіна застосували препарат “Новичок”.
Про це він говорив у п’ятницю, 15 вересня, у своєму відеоблозі на YouTube.
За його словами, отруєння Кадирова лише на перший погляд може здаватися алогічним вчинком.
"Навіть улюбленці стають згодом носіями абсолютно зайвих секретів.Путін як справжній "північний кореєць" завжди без вагань зжере найвірнішого собаку... З кадировською хворобою все дуже туманно”, - зауважив Невзоров.
При цьому публіцист відзначив, що вся диктатура Рамзана Кадирова вибудувана на культі особистості, і швидко створити “нову настільки ж сильну диктатуру, яка декларує свою вірність Путіну буде не так просто”.
“Що б насправді не сталося з Кадировим, репутація Путіна не дозволяє не запідозрити його... У будь-якому випадку осад навіть у вірних "кадировців" залишиться", - вважає російський опозиціонер.
Нагадаємо, російський політичний аналітик і публіцист Олексій Лушніков вважає, що раптова смерть лідера російської Чечні Рамзана Кадирова може призвести до великого політичного катаклізму в Російській Федерації, де почнуть руйнуватися вибудувані за останні 20 років національно-політичні стосунки.
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