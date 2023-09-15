Невзоров указал на подозрительные симптомы болезни Кадырова

Российский оппозиционер Александр Невзоров отметил, что озвученные в медиа симптомы болезни лидера Чечни Рамзана Кадырова подозрительно напоминают те, которые были у Навального и семьи Скрипалей. В обоих случаях против жертв режима Путина применили препарат "Новичок".

Об этом он говорил в пятницу, 15 сентября, в своем видеоблоге на YouTube.

По его словам, отравление Кадырова только на первый взгляд может казаться алогичным поступком.

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"Даже любимцы становятся впоследствии носителями абсолютно лишних секретов. Путин как настоящий "северный кореец" всегда без колебаний сожрет самую верную собаку... С кадыровской болезнью все очень туманно", — заметил Невзоров.

При этом публицист отметил, что вся диктатура Рамзана Кадырова выстроена на культе личности, и быстро создать "новую столь же сильную диктатуру, декларирующую свою верность Путину, будет не так просто".

"Что бы на самом деле не произошло с Кадыровым, репутация Путина не позволяет не заподозрить его... В любом случае осадок даже у верных "кадыровцев" останется", — считает российский оппозиционер.

Напомним, российский политический аналитик и публицист Алексей Лушников считает, что внезапная смерть лидера российской Чечни Рамзана Кадырова может привести к большому политическому катаклизму в Российской Федерации, где начнут рушиться выстроенные за последние 20 лет национально-политические отношения.

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