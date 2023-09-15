Невзоров указал на подозрительные симптомы болезни Кадырова

Есть вероятность отравления прокремлевского лидера Чечни.
Российский оппозиционер Александр Невзоров отметил, что озвученные в медиа симптомы болезни лидера Чечни Рамзана Кадырова подозрительно напоминают те, которые были у Навального и семьи Скрипалей. В обоих случаях против жертв режима Путина применили препарат "Новичок".
Об этом он говорил в пятницу, 15 сентября, в своем видеоблоге на YouTube.
По его словам, отравление Кадырова только на первый взгляд может казаться алогичным поступком.
"Даже любимцы становятся впоследствии носителями абсолютно лишних секретов. Путин как настоящий "северный кореец" всегда без колебаний сожрет самую верную собаку... С кадыровской болезнью все очень туманно", — заметил Невзоров.
При этом публицист отметил, что вся диктатура Рамзана Кадырова выстроена на культе личности, и быстро создать "новую столь же сильную диктатуру, декларирующую свою верность Путину, будет не так просто".
"Что бы на самом деле не произошло с Кадыровым, репутация Путина не позволяет не заподозрить его... В любом случае осадок даже у верных "кадыровцев" останется", — считает российский оппозиционер.
Напомним, российский политический аналитик и публицист Алексей Лушников считает, что внезапная смерть лидера российской Чечни Рамзана Кадырова может привести к большому политическому катаклизму в Российской Федерации, где начнут рушиться выстроенные за последние 20 лет национально-политические отношения.
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