Кадыров может повторить судьбу Пригожина: почему Путин может его "убрать"

Путин перестал играть роль арбитра между разными кремлевскими группировками.

Об этом в эфире телеканала FreeДом рассказал российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков.

“Очевидно, Путин перестал играть роль арбитра между разными кремлевскими группировками. Он не справляется с этой ролью, при этом продолжает "разделять и властвовать". Но все эти разборки уже выходят наружу. Впереди будут разборки с Кадыровым, я уверен. Это тоже один из главных оппонентов российской государственности и госструктур. Кадыров имеет хорошо подготовленную частную армию и серьезное влияние в обход всех силовых структур”, — подчеркнул Гудков.

По его словам, это многим не нравится. Через что впереди мы можем увидеть много разных конфликтов – ФСБ против Минобороны, силовики против Кадырова. Внутреннее напряжение будет нарастать.

“Если раньше он был "царем в своем огороде", то теперь пытается свои порядки продвигать на территории РФ. "Кадировизация" идет полным ходом, и есть риски превращения России в Великую Чечню. Когда я был депутатом, у меня была дискуссия с представителем из Чечни, который сказал, что если Путин завтра захочет убрать Кадырова, никто не будет защищать Кадырова. В Чечне возник средний класс, Чечня устала от войны, от диктатуры "кадыровцев". Большое заблуждение считать, что стабильность на Кавказе держится за счет Кадырова”, — подчеркнул оппозиционный политик.

Напомним, что внутренняя легитимность Путина строится по убеждению российских элит, что он "еще не проиграл войну".

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