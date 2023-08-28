F-16 для Украины в "недалеком будущем": Игнат объяснил заявление Милли

Как только будут готовы украинские пилоты, можно будет говорить о том, что истребители F-16 появятся в украинском небе.

Заявление главы Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли о получении Украиной истребителей F-16 в "недалеком будущем" означает, что это произойдет после завершения обучения украинских пилотов.

Об этом пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал в эфире телемарафона "Единые новости" 28 августа.

Почему F-16 не передают уже сейчас

Игнат объяснил, что сейчас нет необходимости передавать F-16 в Украину, ведь нет натренированных на этих истребителях пилотов и здесь продолжаются боевые действия.

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"Ближайшее время – это то, когда будут готовы наши люди – пилоты, авиационные специалисты. Их немало. Для того чтобы один самолет взлетел, работает целый большой коллектив наземных служб. Основное, конечно, – подготовить пилотов. Как только будут готовы пилоты, можно будет говорить о чем-то конструктивном, что они появятся в украинском небе", – рассказал спикер Воздушных сил.

"Сейчас же передавать самолеты в Украину, где идут боевые действия и нет пилотов – нет такой необходимости содержать их здесь и подвергать риску", – отметил он.

Продолжительность обучения пилотов на F-16

Игнат также рассказал, что программа подготовки пилотов на F-16 разная. Так, в Великобритании на этих истребителях учатся моложые пилоты – начиная от базовой подготовки вплоть до управления самолетом. Эти учения будут продолжаться несколько лет.

"А есть те, что поехали первыми в Данию, возможно, будут и другие страны привлечены для того, чтобы как можно скорее перейти на новый тип самолета, в данном случае — F-16. Все зависит, насколько быстро смогут наши летчики овладеть этим самолетом и научиться на нем воевать, применять разные типы вооружения. Зависит индивидуальная подготовка каждого", – пояснил спикер Воздушных сил.

Напомним, Дания уже начала обучение восьми украинских пилотов на F-16 в рамках своих обязательств предоставить Украине эти истребители.

Кроме того, накануне в Пентагоне сообщили, что в октябре начнут обучение украинских пилотов для полетов на истребителях F-16.

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