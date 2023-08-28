F-16 для України у "недалекому майбутньому": Ігнат пояснив заяву Міллі

Тільки-но будуть готові українські пілоти, можна буде говорити про те, що винищувачі F-16 з'являться в українському небі.

Заява голови Об'єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі про отримання Україною винищувачів F-16 у "недалекому майбутньому" означає, що це відбудеться після завершення навчання українських пілотів.

Про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів у ефірі телемарафону "Єдині новини" 28 серпня.

Чому F-16 не передають вже зараз

Ігнат пояснив, що зараз немає потреби передавати F-16 до України, адже немає натренованих на цих винищувачах пілотів і тут тривають бойові дії.

Також читайте Резніков назвав мінімальні терміни навчання на F-16 українських пілотів

"Найближчий час – це той, коли будуть готові наші люди – пілоти, авіаційні фахівці. Їх чимало. Для того, щоб один літак злетів, працює цілий великий колектив наземних служб. Основне, звичайно, – підготувати пілотів. Як тільки будуть готові пілоти, можна буде говорити про щось конструктивне, що вони з'являться в українському небі", – розповів речник Повітряних сил.

"Зараз же передавати літаки в Україну, де йдуть бойові дії і немає пілотів – немає такої потреби утримувати їх тут і піддавати ризику", – зазначив він.

Тривалість навчання пілотів на F-16

Ігнат також розповів, що програма підготовки пілотів на F-16 є різною. Так, у Великій Британії на цих винищувачах навчаються пілоти молоді – починаючи від базової підготовки аж до керування літаком. Ці навчання триватимуть кілька років.

"А є ті, що поїхали першими у Данію, можливо будуть і інші країни залучені для того, щоб якомога швидше перейти на новий тип літака, в даному випадку – F-16. Все залежить, наскільки швидко зможуть наші льотчики опанувати цей літак і навчитись на ньому воювати, застосовувати різні типи озброєння. Залежить індивідуальна підготовка кожного", – пояснив речник Повітряних сил.

Нагадаємо, Данія вже розпочала почала навчання восьми українських пілотів на F-16 у межах своїх зобов'язань надати Україні ці винищувачі.

Окрім того, напередодні в Пентагоні повідомили, що в жовтні розпочнуть навчання українських пілотів для польотів на винищувачах F-16.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: США прискорюють передачу F-16. Що обіцяв Байден Зеленському в приватній розмові?

Читайте також: