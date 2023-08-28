Україна знову під обстрілами: як минула ніч у регіонах

Внаслідок ворожої атаки є загиблі та постраждалі.

Ситуація у регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

Полтавщина

Вночі ворог атакував область, влучання в промисловий обʼєкт. Внаслідок ворожої атаки двоє людей загинуло, ще двох доставили у лікарню з незначними ушкодженнями, про місцезнаходження ще двох людей наразі невідомо. Тривають пошукові роботи та розбір завалів. Також через атаку повністю зруйновано виробничий цех. Інформація уточнюється.

Чернігівщина

За добу в області пролунало 6 обстрілів (42 вибухи). Ворог бив із АГС, мінометів по Новгород-Сіверському та Корюківському районах. Без жертв та руйнувань.

Сумщина

Вночі та вранці росіяни здійснили 9 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 52 вибухи. Обстрілів зазнали Шалигинська, Білопільська, Новослобідська, Зноб-Новгородська, Великописарівська, Хотінська громади. У Шалигинській громаді внаслідок обстрілу пошкоджено домогосподарство.

Вчора упродовж дня росіяни здійснили 22 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 171 вибух. Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Есманська, Шалигинська, Середино-Будська, Дружбівська, Великописарівська, Путивльська громади.

Також читайте Розвідка Британії назвала причини скасування найбільших російських навчань "Захід-23"

У Середино-Будська громаді здійснено обстріл з АГС (29 вибухів) та мінометний обстріл (10 вибухів) та авіаційний обстріл з гелікоптера некерованими авіаційними ракетами (6 вибухів). Внаслідок авіаудару пошкоджено приватне домогосподарство.

Дніпропетровщина

Протягом дня росіяни двічі обстріляли Мирівську громаду на Нікопольщині. Випустили з важкої артилерії півдесятка снарядів. Зачепило приватний будинок. Минулося без загиблих та постраждалих. Також агресор цілив по Марганецькій громаді, вночі – по Мирівській. Пошкоджений приватний будинок. Люди не постраждали.

Вранці ворог, застосувавши тактичну авіацію з південного напрямку, вдарив ракетами по Кривому Рогу.

Зруйновані два дачні будинки, 5 — понівечені. Минулося без загиблих та постраждалих. Наслідки удару уточнюються.

Запорізька область

У Запорізькій області пролунали 104 удари за минулу добу, ураження зазнали 27 населених пунктів. Ворог здійснив 79 артилерійських обстрілів по території Гуляйполя, Оріхова, Ольгівського, Залізничного, Преображенки, Білогір'я, Темирівки, Полтавки, Степового, Плавнів та інших міст та сіл на лінії вогню.

Також читайте Маляр назвала, скільки кілометрів звільнили ЗСУ на Бахмутському напрямку

Росіяни нанесли вісім авіаударів по Роботиному, здійснили дев'ять обстрілів з РСЗВ по Новояковлівці, Гуляйпільському, Чарівному, Новодарівці, Новоіванівці, Степногірську й Лук'янівському, а також вісім БПЛА атакували Чарівне, Малинівку та Кам'янське. Надійшло 13 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єкти соціальної інфраструктури. Жителі громад не постраждали.

Харківщина

На Слобожанському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районі Окіпа Богодухівського району. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Ветеринарне, Красне Харківського району Огірцеве, Бударки Чугуївського району та Колодязне Куп'янського району.

Також читайте ЗСУ повністю звільнили Роботине і просуваються далі - Маляр

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Кам'янка, Дворічна, Синьківка, Іванівка, Кислівка, Берестове. Вчора вдень внаслідок обстрілів з РСЗВ с. Одноробівка Богодухівського району пошкоджено кіоск, приватний житловий будинок. Загинула жінка 39 років. Отримала легке поранення 16-річна дівчина.

Внаслідок обстрілів с. Козача Лопань Харківського району пошкоджено 5 приватних житлових будинків, розподільчий газопровід, торговий кіоск та приватний автомобіль. Без постраждалих.

Луганщина

Ворог штурмував район Новоєгорівки. Завдані удари по Надії, Твердохлібовому та М’ясожарівці. Кармазинівка, Невське, Червонопопівка, Кремінна, Білогорівка, Кузьмине, Діброва зазнали артилерійських обстрілів з боку окупанта. За добу противник здійснив 153 обстріли (554 снаряд).

Донеччина

Росіяни здійснили 11 обстрілів, під вогнем — 8 населених пунктів: Авдіївка, Часів Яр, смт Нью-Йорк, с.Дальнє, с.Дачне, с.Малинівка, с.Галицинівка, Торецьк. Пошкоджено 7 приватних житлових будинків, школа, будівля шахти. Двоє поранених цивільних за добу.

Миколаївщина

Учора вдень — ворожі артилерійські обстріли по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 69 обстрілів (395 снарядів), з них по м. Херсон — 5 обстрілів (39 снарядів).

Рашисти поцілили у райони 26 населених пунктів області; територію парку в Херсоні.Через російську агресію одна людина загинула, ще двоє дістали поранення.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Жданов за 27 августа: Хитрая атака крылатыми ракетами!

Нагадаємо, російські окупанти влаштували атаку по Полтавщині в ніч проти 28 серпня, внаслідок чого загинули двоє людей та ще п'ятеро постраждали.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.