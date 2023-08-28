Росіяни атакували Полтавщину: по чому влучив ворог

Інформація про постраждалих уточнюється.
Російські окупанти влаштували атаку по Полтавщині в ніч проти 28 серпня, зафіксоване влучання.
Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
За даними Луніна, загарбники влучили у промисловий об’єкт на Полтавщині.
"Сьогодні ворог атакував Полтавщину. Є влучання в промисловий об’єкт. Інформація про постраждалих уточнюється", – йдеться в заяві очільника ОВА.
Нагадаємо, російські загарбники в ніч проти 28 серпня також завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Ворог зруйнував два та пошкодив п’ять дачних будинків.
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