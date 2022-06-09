Як допомогти домашньому улюбленцю в літню спеку

Як допомогти домашньому улюбленцю в літню спеку

Від дня до дня на вулиці стає все спекотніше, тому прогулянки на свіжому повітрі для домашніх тварин стають доволі дискомфортними. Як полегшити життя чотирилапим у літній період, розповіла ветеринарка та зоопсихологиня Лідія Лободіна.

Щоб допомогти домашньому улюбленцю легше перенести спеку без проблем, дотримуйтеся основних порад:

Гуляйте до 8 ранку и після 20 вечора, коли повітря вже не таке гаряче.

На прогулянки беріть воду для чотирилапого. Зручно використовувати спеціальні пляшки з поїлками.

Слідкуйте, щоб вдома завжди була миска (або декілька мисок у різних кімнатах) зі свіжою прохолодною водою.

Скасуйте або мінімізуйте денні прогулянки в спекотні дні. Однак якщо ви все ж таки вийшли на вулицю, обов’язково намагайтеся залишатися в тіні, уникати асфальтованих доріг та гуляти на траві, бо через гарячий асфальт пес може отримати опіки подушечок лап.

Обирайте місця для прогулянок біля водойм, де багато зелених ділянок.

Скоротіть кількість фізичних навантажень, замініть їх на плавання.

Шерсть - головний бар’єр від ультрафіолетових променів, тому не підстригайте улюбленця дуже коротко. Замість цього вичісуйте підшерстя.

Зволожуйте лапки та живіт прохолодною водою.

Придбайте охолоджувальний килимок.

У жодному разі не залишайте улюбленця в закритій автівці, бо навіть одна хвилина, проведена в задушливому салоні, може стати фатальною.

Не використовуйте тугі намордники, нашийники та іншу амуніцію, яка утруднює дихання.

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