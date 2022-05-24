Травми у домашніх тварин: види та перша допомога

Отримати травму може будь-яка кішка чи собака, незалежно від маси тіла та віку, розповідає ветеринарка та зоопсихологиня Лідія Лободіна.

Найчастіше причинами травм стають:

Бійки з іншими тваринами

Автомобілі та дорога

Невдалі стрибки, біг

Надмірна активність

Ігри

Види травм та перша допомога:

Рани часто забруднюються та інфікуються, тому спочатку потрібно видалити з рани сторонні предмети. У разі сильної кровотечі на пошкоджену кінцівку накласти джгут вище за рану, максимум на 30-60 хвилин. Зверху необхідно щільно закрити рану бинтом і тампоном, змоченим розчином перекису водню чи хлоргексидина. Якщо рана невелика, достатньо накласти пов'язку із бинта. Після надання першої допомоги, улюбленцяпотрібно негайно доставити до клініки.

У разі розтягнення тварина починає шкутильгати на травмовану кінцівку, намагається не згинати і не розгинати її до кінця, береже її і під час ходьби і з обережністю спирається на неї, у хворому суглобі відзначається болючість і припухлість.

Забиті місця виникають у разі удару об тупі предмети. Відзначається болючість, припухлість, почервоніння чи гематоми у місці удару, кульгавість. У першу добу до пошкодженого місця можна прикласти пляшку з холодною водою та льодом, загорнуту в рушник, на 30 хвилин, з перервами 1-2 години. У наступні кілька днів хворе місце зігрівають, прикладаючи теплу грілку на 20-30 хвилин кілька разів на день, обмежують навантаження.

У разі вивиху відмічається неправильне положення кінцівки, випинання кістки із суглоба, однак цілісність шкіри не порушується, тварина не може спиратися на цю кінцівку.

Переломи кісток бувають відкритими, коли відзначається порушення цілісності шкіри та м'язів та уламки кісток виходять назовні, і закритими – без порушення цілісності шкіри. У разі переломів зі зміщенням пошкоджена кінцівка стає трохи коротшою за здорову. Улюбленець високо піднімає пошкоджену лапу і не спирається на неї під час ходіння, кінцівка викривлена, а в місці перелому — біль і набряк. За допомогою шини пошкоджену кінцівку можна обережно зафіксувати, не намагаючись її випрямити, прикласти холод, покласти улюбленьця на рівну, тверду поверхню, після чого доставити до клініки.

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