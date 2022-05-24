ЄС затвердив четвертий транш військової допомоги для України - Єрмак

ЄС затвердив четвертий транш військової допомоги для України - Єрмак

Європейський Союз затвердив четвертий транш військової допомоги для Україні.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

“Зброя для нашої перемоги. ЄС затвердив четвертий транш військової допомоги Україні у розмірі 500 млн євро. Дякуємо союзникам. Нам потрібно багато та швидко, втрачати час більше не можна”, - наголосив Андрій Єрмак.

Нагадаємо, що у Рівному під час пожежі на центральному ринку загинули двоє людей.

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