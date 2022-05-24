Російські окупанти на Луганщині обстріляли хімічне підприємство "Азот": загинуло 4 людей

Росіяни у Луганській області обстріляли хімічне підприємство "Азот".

Російські окупанти там вбили чотирьох людей. Ще одного чоловіка вбили у центрі Сєвєродонецька.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Гайдай зазначив, що загарбники спрямували усі свої сили на захоплення Сєвєродонецька та Лисичанська, проте у них на цих напрямках за три місяці немає особливих успіхів. А тому росіяни влаштували терор проти місцевих жителів: вони масово обстрілюють місця скупчення людей.

"Сьогодні зранку росіяни знов відкрили вогонь по території об’єднання "Азот", де, про це відомо всім, облаштовані декілька бомбосховищ. Як наслідок, загинули чотири людини. Ще одного жителя було тяжко поранено в центральній частині міста. Його швидко доставили до гуманітарного штабу і почали надавати допомогу, але поранення виявилось несумісним із життям", - написав Гайдай.

Нагадаємо, минулої доби окупанти хаотично та майже безперервно обстрілювали Сєвєродонецьк. Росіяни атакували житлову багатоповерхівку, у результаті чого там загинуло одразу четверо людей. Трагедія сталася у старих районах міста.

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