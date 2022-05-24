ЕС утвердил четвертый транш военной помощи для Украины — Ермак

ЕС утвердил четвертый транш военной помощи для Украины — Ермак

Европейский Союз утвердил четвертый транш военной помощи Украине.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

“Оружие нашей победы. ЕС утвердил четвертый транш военной помощи Украине в размере 500 млн евро. Спасибо союзникам. Нам нужно много и быстро, терять время больше нельзя”, — подчеркнул Андрей Ермак.

Напомним, что в Ровно во время пожара на центральном рынке погибли два человека.

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