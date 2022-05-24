Травмы у домашних животных: виды и первая помощь

Получить травму может любая кошка или собака, независимо от массы тела и возраста, рассказывает ветеринар и зоопсихолог Лидия Лободина.

Чаше всего причинами травм становятся:

Драки с другими животными

Автомобили и дорога

Неудачные прыжки, бег

Чрезмерная активность

Игры

Виды травм и первая помощь:

Раны часто загрязняются и инфицируются, поэтому сначала нужно удалить из раны инородные предметы. При сильном кровотечении на поврежденную конечность наложить жгут выше раны, максимум на 30-60 минут. Сверху нужно плотно закрыть рану бинтом и тампоном, смоченным раствором перекиси водорода либо хлоргексидина. При небольшой ране достаточно наложить повязку из бинта. После оказания первой помощи питомца нужно немедленно доставить в клинику.

При растяжении животное начинает хромать на травмированную конечность, старается не сгибать и не разгибать ее до конца, бережет при ходьбе и с осторожностью опирается на нее, в больном суставе отмечается болезненность и припухлость.

Ушибы возникают при ударах о тупые предметы. Отмечается болезненность, припухлость, покраснения или гематомы в месте удара, хромота. В первые сутки к поврежденному месту можно приложить бутылку с холодной водой и льдом, укутанную в полотенце, на 30 минут, с перерывами 1-2 часа. В следующие несколько дней больное место согревают, прикладывая теплую грелку на 20-30 минут несколько раз в день, ограничивают нагрузки.

При вывихах отмечается неправильное положение конечности, выпячивание кости из сустава, но целостность кожи при этом не нарушается, животное не может опираться на данную конечность.

Переломы костей бывают открытыми, когда отмечается нарушение целостности кожи и мышц и обломки костей выходят наружу, и закрытыми ‑ без нарушения целостности кожи. При переломах со смещением поврежденная конечность становится немного короче здоровой. Питомец высоко поднимает поврежденную лапу и не опирается на нее при ходьбе, конечность искривлена, а в месте перелома - боль и отек. С помощью шины поврежденную конечность можно осторожно зафиксировать, не пытаясь ее выпрямить, приложить холод, положить питомца на ровную, твердую поверхность, после чего доставить в клинику.

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