Стресс у кошек: симптомы и последствия

Стресс у кошек: симптомы и последствия

Последствия стресса у кошек могут быть очень серьезными, рассказывает ветеринар и зоопсихолог Лидия Лободина.

Стресс у питомцев - довольно частое явление, особенно в условиях войны. Распознать стресс помогут характерные сигналы тела любимца - поведенческие и физиологические.

Поведенческие симптомы стресса:

Постоянное интенсивное вылизывание шерсти

Вздыбленная шерсть

Расчесывание кожи, выпадение шерсти

Повышенная чувствительность

Отказ от еды / переедание

Питомец боится остаться сам

Беспокойство, тревожность, невозможность успокоиться и расслабиться. Попытки спрятаться

Дрожь всего тела

Подергивание хвоста

Расширенные зрачки

Питомец мало спит

Сниженная концентрация внимания

Апатия / гиперактивность

Приступы агрессии

Громкое мяуканье, беспокойное мурчание, шипение

Физиологические симптомы стресса:

Гиперсаливация (чрезмерное выделение слюны)

Гиперемия (покраснение) кожи, выпадение шерсти и другие дерматологические проблемы

Частое мочеиспускание или дефекация, часто мимо лотка. Либо, наоборот, отсутствие позывов в туалет

Расстройство ЖКТ: рвота, диарея

Последствия стресса у кошек могут быть очень серьезными. У животного могут возникнуть дерматологические проблемы, анорексия, проблемы с пищеварением (запор) и сердечно-сосудистой системой, идиопатический цистит и даже отёк легких

Обнаружив у питомца такие симптомы, следует:

Постараться выявить причину стрессовой ситуации, избавиться от раздражающего фактора (например, сделать тише звук)

Если устранить раздражитель невозможно (взрывы и обстрелы), следует отвлечь питомца, угостив его лакомством, найти тихое место, где громкие звуки не так слышны, не оставлять питомца одного в этот период

Дать успокоительные средства, обязательно посоветовавшись перед этим с ветеринаром.

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