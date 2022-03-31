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Стресс у кошек: симптомы и последствия

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Стресс у кошек: симптомы и последствия

Getty Images

Последствия стресса у кошек могут быть очень серьезными, рассказывает ветеринар и зоопсихолог Лидия Лободина.

Стресс у питомцев - довольно частое явление, особенно в условиях войны. Распознать стресс помогут характерные сигналы тела любимца - поведенческие и физиологические.

Поведенческие симптомы стресса:

  • Постоянное интенсивное вылизывание шерсти
  • Вздыбленная шерсть
  • Расчесывание кожи, выпадение шерсти
  • Повышенная чувствительность
  • Отказ от еды / переедание
  • Питомец боится остаться сам
  • Беспокойство, тревожность, невозможность успокоиться и расслабиться. Попытки спрятаться
  • Дрожь всего тела
  • Подергивание хвоста
  • Расширенные зрачки
  • Питомец мало спит
  • Сниженная концентрация внимания
  • Апатия / гиперактивность
  • Приступы агрессии
  • Громкое мяуканье, беспокойное мурчание, шипение

Физиологические симптомы стресса:

  • Гиперсаливация (чрезмерное выделение слюны)
  • Гиперемия (покраснение) кожи, выпадение шерсти и другие дерматологические проблемы
  • Частое мочеиспускание или дефекация, часто мимо лотка. Либо, наоборот, отсутствие позывов в туалет
  • Расстройство ЖКТ: рвота, диарея

Последствия стресса у кошек могут быть очень серьезными. У животного могут возникнуть дерматологические проблемы, анорексия, проблемы с пищеварением (запор) и сердечно-сосудистой системой, идиопатический цистит и даже отёк легких

Обнаружив у питомца такие симптомы, следует:

Постараться выявить причину стрессовой ситуации, избавиться от раздражающего фактора (например, сделать тише звук)

Если устранить раздражитель невозможно (взрывы и обстрелы), следует отвлечь питомца, угостив его лакомством, найти тихое место, где громкие звуки не так слышны, не оставлять питомца одного в этот период

Дать успокоительные средства, обязательно посоветовавшись перед этим с ветеринаром.

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