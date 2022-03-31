Стресс у кошек: симптомы и последствия

Последствия стресса у кошек могут быть очень серьезными, рассказывает ветеринар и зоопсихолог Лидия Лободина.
Стресс у питомцев - довольно частое явление, особенно в условиях войны. Распознать стресс помогут характерные сигналы тела любимца - поведенческие и физиологические.
Поведенческие симптомы стресса:
- Постоянное интенсивное вылизывание шерсти
- Вздыбленная шерсть
- Расчесывание кожи, выпадение шерсти
- Повышенная чувствительность
- Отказ от еды / переедание
- Питомец боится остаться сам
- Беспокойство, тревожность, невозможность успокоиться и расслабиться. Попытки спрятаться
- Дрожь всего тела
- Подергивание хвоста
- Расширенные зрачки
- Питомец мало спит
- Сниженная концентрация внимания
- Апатия / гиперактивность
- Приступы агрессии
- Громкое мяуканье, беспокойное мурчание, шипение
Физиологические симптомы стресса:
- Гиперсаливация (чрезмерное выделение слюны)
- Гиперемия (покраснение) кожи, выпадение шерсти и другие дерматологические проблемы
- Частое мочеиспускание или дефекация, часто мимо лотка. Либо, наоборот, отсутствие позывов в туалет
- Расстройство ЖКТ: рвота, диарея
Последствия стресса у кошек могут быть очень серьезными. У животного могут возникнуть дерматологические проблемы, анорексия, проблемы с пищеварением (запор) и сердечно-сосудистой системой, идиопатический цистит и даже отёк легких
Обнаружив у питомца такие симптомы, следует:
Постараться выявить причину стрессовой ситуации, избавиться от раздражающего фактора (например, сделать тише звук)
Если устранить раздражитель невозможно (взрывы и обстрелы), следует отвлечь питомца, угостив его лакомством, найти тихое место, где громкие звуки не так слышны, не оставлять питомца одного в этот период
Дать успокоительные средства, обязательно посоветовавшись перед этим с ветеринаром.
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