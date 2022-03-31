Стрес у кішок: симптоми та наслідки

Стрес у кішок: симптоми та наслідки

Наслідки стресу у кішок можуть бути дуже серйозними, розповідає ветеринарка та зоопсихологиня Лідія Лободіна.

Стрес у вихованців – досить часте явище, особливо в умовах війни. Розпізнати стрес допоможуть характерні сигнали тіла улюбленця – поведінкові та фізіологічні.

Поведінкові симптоми стресу:

Постійне інтенсивне вилизування шерсті

Здиблена шерсть

Розчісування шкіри, випадання шерсті

Підвищена чутливість

Відмова від їжі/переїдання

Вихованець боїться залишитися сам

Занепокоєння, тривожність, неможливість заспокоїтися та розслабитися. Спроби сховатися

Тремтіння всього тіла

Посмикування хвоста

Розширені зіниці

Вихованець мало спить

Знижена концентрація уваги

Апатія/гіперактивність

Напади агресії

Гучне нявкання, неспокійне мурчання, шипіння

Фізіологічні симптоми стресу:

Гіперсалівація (надмірне виділення слини)

Гіперемія (почервоніння) шкіри, випадання вовни та інші дерматологічні проблеми

Часте сечовипускання або дефекація, часто повз лоток. Або, навпаки, відсутність позиву в туалет

Розлад шлунково-кишкового тракту: блювання, діарея

Наслідки стресу у кішок можуть бути дуже серйозними. У тварини можуть виникнути дерматологічні проблеми, анорексія, проблеми із травленням (запор) та серцево-судинною системою, ідіопатичний цистит і навіть набряк легенів.

Виявивши у вихованця такі симптоми, треба:

Постаратися виявити причину стресової ситуації, позбавитися дратівливого фактора (наприклад, зробити тихіше звук)

Якщо усунути подразник неможливо (вибухи та обстріли), слід відволікти вихованця, почастувавши його ласощами, знайти тихе місце, де гучні звуки не такі чутні, не залишати вихованця одного в цей період

Дати заспокійливі засоби, обов'язково порадившись перед цим із ветеринаром.

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