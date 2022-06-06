Догляд за домашніми улюбленцем під час війни

Догляд за домашніми улюбленцем під час війни

Домашні тварини потребують турботи та спеціального догляду, особливо під час війни, коли тварина може чути вибухи чи переїхати до іншого міста. Як правильно діяти і доглядати за домашніми улюбленцями розповіла ветеринарка та зоопсихологиня Лідія Лободіна.

Зробіть усі необхідні вакцинації та обробки від паразитів. Обов’язково зафіксуйте їх в міжнародному ветеринарному паспорті. Чіпуйте улюбленця. Якщо є необхідність, не відкладайте візит до ветеринара.

Придбайте надійну амуніцію (нашийник, поводок, шлейку, намордник). Прикріпіть до неї адресник, бажано з QR-кодом.

Перевірте надійність переноски або придбайте нову.

Уникайте довгих прогулянок без поводка. Вибухи та постріли можуть налякати собаку, через що ризик втечі збільшується.

Годуйте якісним кормом. Подбайте про те, щоб у вас були запаси корму на 2-3 місяці.

Якщо тварина має захворювання, придбайте необхідні препарати, яких також вистачить на кілька місяців.

Перегляньте ветеринарну аптечку. За потреби доповніть її. Також можна купити заспокійливі засоби на випадок стрессу.

Подбайте про запас засобів гігієни: наповнювача для лотка, пелюшок, пакетів для прибирання за улюбленцем.

Не відкладайте похід до грумінг-салону. Вчасний догляд за шерстю також важливий.

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