Існує загроза замороження війни в Україні — премʼєр Чехії

Голова уряду Чехії Петер Фіала вважає, що наразі існує загроза замороження війни в Україні.

Про це інформує Ceske Noviny.

Він зазначив, що шанси закінчити війну найближчим часом є невеликими і зменшуються з кожним днем, але наслідки російської агресії численні, і вони також певною мірою сприяють нервозності, яку відчувають у Чехії.

"Навіть на думку багатьох аналітиків існує загроза тупикової ситуації і реальність замороженого конфлікту. Я не думаю, що це єдиний сценарій, за яким треба йти, але ми також повинні тримати його в голові і думати про нього в наших стратегіях", – вважає Фіала.

Премʼєр Чехії заявив, що його країна повинна продовжувати допомагати Україні у військовому плані, а також підтримувати інтеграцію України до ЄС та НАТО, готуючись до післявоєнної відбудови країни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російський диктатор Путін вдавився українською стратегією "дикобраза".

Крім того, ми раніше інформували, що найімовірніше, що війна в Україні не закінчиться цього року і триватиме далі. У цьому певні захід та США.

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