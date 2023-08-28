Шансы закончить войну в ближайшее время небольшие и уменьшаются с каждым днем.

Глава правительства Чехии Петр Фиала считает, что существует угроза заморозки войны в Украине.

Об этом информирует Ceske Noviny.

Он отметил, что шансы закончить войну в ближайшее время невелики и уменьшаются с каждым днем, но последствия российской агрессии многочисленны, и они в определенной степени способствуют нервозности, которую испытывают в Чехии.

"Даже по мнению многих аналитиков существует угроза тупиковой ситуации и реальность замороженного конфликта. Я не думаю, что это единственный сценарий, по которому нужно следовать, но мы также должны держать его в голове и думать о нем в наших стратегиях", – считает Фиала.

Премьер Чехии заявил, что его страна должна продолжать помогать Украине в военном плане, а также поддерживать интеграцию Украины в ЕС и НАТО, готовясь к послевоенному восстановлению страны.

Напомним, ранее сообщалось, что российский диктатор Путин подавился украинской стратегией "дикобраза".

Кроме того, мы ранее информировали, что вероятнее всего, что война в Украине не закончится в этом году и будет продолжаться. При этом определенные меры и США.

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