ВСУ продвигаются в следующее за Роботиным село: карта

Наиболее активные боевые действия продолжаются на Авдеевском, Марьинском и Запорожском направлениях.
Украинские войска продвигаются к югу от Роботиного в Запорожской области – к следующему селу Новопрокоповка.
Об этом рассказал спикер объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире общенационального телемарафона.
"Несмотря на тяжелые боевые условия, наши войска продвигались в районах Урожайного, Роботиного. И в настоящее время продвигаются в направлении Новопрокоповки возле Роботиного и в направлении Малая Токмачка — Очеретоватое", — сказал он.
Кроме того, украинские войска имели успехи на Бердянском направлении, возле Старомайорского.
Где самые жесткие боевые действия
По словам Штупуна, наиболее активные боевые действия продолжаются на Авдеевском, Марьинском и Запорожском направлениях.
"Если на Авдеевском и Марьинском направлениях враг своими действиями пытается восстановить утраченные рубежи, то на Запорожском направлении противник усилил авиационную составляющую и, соответственно, увеличил количество авиационных ударов. Однако это свидетельствует о том, что другими силами и средствами враг не может сдерживать наступление наших войск", – добавил он.
Также Штупун проинформировал, что за прошедшие сутки удалось захватить в плен на Таврическом направлении 17 оккупантов.
"Определенные структуры с ними работают. И я думаю, что они нам расскажут много интересного", – отметил он.
Ранее в ВСУ рассказали о ситуации на Лимано-Купянском направлении, где россияне собрали около 100 тыс. своих войск.
Читайте также: