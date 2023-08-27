ВСУ продвигаются в следующее за Роботиным село: карта

Наиболее активные боевые действия продолжаются на Авдеевском, Марьинском и Запорожском направлениях.

Украинские войска продвигаются к югу от Роботиного в Запорожской области – к следующему селу Новопрокоповка.

Об этом рассказал спикер объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире общенационального телемарафона.

"Несмотря на тяжелые боевые условия, наши войска продвигались в районах Урожайного, Роботиного. И в настоящее время продвигаются в направлении Новопрокоповки возле Роботиного и в направлении Малая Токмачка — Очеретоватое", — сказал он.

Новопрокоповка на карте / Фото: Deepstatemap

Кроме того, украинские войска имели успехи на Бердянском направлении, возле Старомайорского.

Где самые жесткие боевые действия

По словам Штупуна, наиболее активные боевые действия продолжаются на Авдеевском, Марьинском и Запорожском направлениях.

"Если на Авдеевском и Марьинском направлениях враг своими действиями пытается восстановить утраченные рубежи, то на Запорожском направлении противник усилил авиационную составляющую и, соответственно, увеличил количество авиационных ударов. Однако это свидетельствует о том, что другими силами и средствами враг не может сдерживать наступление наших войск", – добавил он.

Также Штупун проинформировал, что за прошедшие сутки удалось захватить в плен на Таврическом направлении 17 оккупантов.

"Определенные структуры с ними работают. И я думаю, что они нам расскажут много интересного", – отметил он.

Ранее в ВСУ рассказали о ситуации на Лимано-Купянском направлении, где россияне собрали около 100 тыс. своих войск.

Читайте также: