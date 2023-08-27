Миша Кацурин вместе с дочерью трогательно поддержал Надю Дорофееву во время концерта

Певица Надя Дорофеева раскачала зал во время выступления на детском фестивале "Черноморские игры" в Киеве.

Поддержать звезды пришли не только ее фаны, но и муж, ресторатор Миша Кацурин вместе со своей дочерью Александрой. Муж певицы держал девочку на плечах и вместе с ней подпевал хиты Нади. Александра тоже охотно пела песни своей мачехи и подтанцовывала вместе со всей толпой.

Видео с таким милым моментом быстро разлетелось в Сеть и очень тронуло поклонников пары. Надя, кстати, также добавила этот ролик в сторис в Instagram.

Какая поддержка!

Это очень мило!

Какие они все же милые.

Вот так, мужчины, надо поддерживать своих любимых!

Миша Кацурин вместе с дочкой поддержал Надю Дорофееву на концерте

Напомним, недавно Надя Дорофеева восхищала фанатов романтической фотографией в объятиях Миши Кацурина.

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