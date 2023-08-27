Категория
Гламур
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Миша Кацурин вместе с дочерью трогательно поддержал Надю Дорофееву во время концерта

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
1359
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Миша Кацурин вместе с дочерью трогательно поддержал Надю Дорофееву во время концерта

Бизнесмен вместе с девочкой подпевали хиты исполнительницы.

Певица Надя Дорофеева раскачала зал во время выступления на детском фестивале "Черноморские игры" в Киеве.

Поддержать звезды пришли не только ее фаны, но и муж, ресторатор Миша Кацурин вместе со своей дочерью Александрой. Муж певицы держал девочку на плечах и вместе с ней подпевал хиты Нади. Александра тоже охотно пела песни своей мачехи и подтанцовывала вместе со всей толпой.

Видео с таким милым моментом быстро разлетелось в Сеть и очень тронуло поклонников пары. Надя, кстати, также добавила этот ролик в сторис в Instagram.

  • Какая поддержка!
  • Это очень мило!
  • Какие они все же милые.
  • Вот так, мужчины, надо поддерживать своих любимых!

Миша Кацурин вместе с дочкой поддержал Надю Дорофееву на концерте

Миша Кацурин вместе с дочкой поддержал Надю Дорофееву на концерте

Напомним, недавно Надя Дорофеева восхищала фанатов романтической фотографией в объятиях Миши Кацурина.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1359
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация