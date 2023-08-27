Песню Тины Кароль, созданную с автором хитов Уитни Хьюстон, подали на "Грэмми"

Украинская певица Тина Кароль поделилась радостной новостью, что ее композиция One nation under love подана на номинации престижной премии "Грэмми".

Об этом артистка рассказала в "Сніданку з 1+1". По словам Кароль, трек, который она создала с автором хитов Уитни Хьюстон, американским композитором Даян Уоррен, обязательно должен попасть в какую-то номинацию.

"Эта песня представлена на разные номинации "Грэмми". Увидим! Даже наш симфонический оркестр также представлен на "Грэмми". Далее увидим, дадут ли нам короткий шорт-лист или длинный. Я не знаю. Это уже такое: "Вы должны это сделать !"- поделилась исполнительница.

Также певица рассказала, что идея создать композицию One nation under love у нее появилась еще в начале полномасштабной войны. Артистка искала человека, который помог бы ей это воплотить в жизнь. На композитора Дайан Уоррен Кароль вышла не сразу.

"Я долго ходила с идеей, что это не просто должна быть песня, это не просто композитор должен быть, это не просто проект. Вот максимум, какой может быть, это должно быть максимум. Я обращалась ко многим продюсерам, менеджерам. На моем пути попадались и те, кто говорил сделаем, а ничего не делали", — поделилась знаменитость.

Тина Кароль

Исполнительница поделилась, что когда они встретились с Даян, то между ними сразу возникла химия. Они поняли, что в сотрудничестве создадут мощную композицию.

"Когда мы с ней увиделись, она увидела этот огонь и что я уцепилась. Она сказала, что мне нравится твоя энергия. Она необычайна, она реально поддерживает Украину. Она сказала, что у меня песня и что очень рада, что именно я исполню ее. Песня действительно вокально очень сложная", — отметила певица.

Тина Кароль и Дайан Уоррен / Фото: Пресс-служба Тины Кароль

Напомним, песню One nation under love Тина Кароль символически представила в День Независимости Украины. В клипе на песню певица спела на фоне обновленной "Украины-Матери" и просто довела до слез.

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