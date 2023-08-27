Усик – Дюбуа: видео яркого нокаута

В ночь на 27 августа украинец Александр Усик зрелищно нокаутировал британца Даниэля Дюбуа, благодаря чему сохранил пояса чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF.

Поединок закончился в девятом раунде. Усик ударом с правой мощно попал сопернику в подбородок – британец упал на канвас. Рефери убедился, что Дюбуа не в состоянии продолжить бой, и зафиксировал победу украинца техническим нокаутом.

Отметим, что перед этим Усик впервые отправил Дюбуа в нокдаун в конце восьмого раунда, но Даниэль нашел силы встать с колена и продолжить бой.

Смотрите, как украинский чемпион эффектно нокаутировал британского претендента.

Теперь в активе 36-летнего Усика 21 победа (14 – нокаутом) в 21 поединке. Пять из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

Для 25-летнего Дюбуа поражение от Усика стало вторым в карьере. Также на его счету 19 побед (18 – нокаутом).

Ранее сообщалось, что Усик посвятил победу над Дюбуа украинским военным, защищающим нашу страну от российских оккупантов. После завершения боя Александр в ринге громко прокричал "ВСУ".

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