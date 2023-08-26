Усик – Дюбуа: результаты боев андеркарда

Титульный поединок между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа возглавит вечер бокса во Вроцлаве.

В субботу, 26 августа, чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF, украинец Александр Усик будет защищать пояса в бою против британца Даниэля Дюбуа.

Поединок Усик – Дюбуа станет главным событием боксерского шоу на "Тарчински Арене" в польском Вроцлаве.

Всего в этот вечер болельщики увидят 13 поединков. Среди них бои с участием звездных украинских боксеров – обладателя титула WBO International в легком весе Дениса Беринчика и чемпиона WBO Oriental в первом среднем весе Дмитрия Митрофанова.

ТСН Проспорт рассказывает о результатах всех поединков андеркарда боя Усик – Дюбуа.

Денис Беринчик (Украина) – Энтони Игит (Швеция)

Дмитрий Митрофанов (Украина) – Хамза Шираз (Великобритания)

Митрофанов проиграл техническим нокаутом. В первом раунде украинец трижды побывал в нокдауне. Во втором раунде рефери остановил бой после очередного нокдауна.

Даниэль Лапин (Украина) – Аро Шварц (Германия)

Лапин победил техническим нокаутом в 6-м раунде – угол Шварца выбросил белое полотенце. Украинец завоевал титул IBO Continental в полутяжелом весе.

Федор Черкашин (Украина) – Анауэль Нгамисенге (Франция)

Черкашин проиграл раздельным решением судей – 74-76, 75-75, 72-78. В третьем раунде украинец дважды побывал в нокдауне.

Василий Чеботарь (Украина) – Джоэль Хулио (Испания)

Чеботарь в шестом раунде нокаутировал Хулио. Поединок проходил в полусредней весовой категории.

Рафал Волчецки (Польша) – Роберто Ариаццо (Никарагуа)

Волчецки победил Ариацца в третьем раунде техническим нокаутом.

Нурсултан Аманжолов (Казахстан) – Лазизбек Мулложонов (Узбекистан)

Аманжолов проиграл Мулложонову техническим нокаутом в первом раунде.

Александр Соломенников (Украина) – Петр Гудель (Польша)

Адам Хамед (Великобритания) – Войтех Хрды (Чехия)

Зияд Аль Маюф (Саудовская Аравия) – Янош Пензеш (Венгрия)

Аль Маюф единогласным решением судей победил Пензеша – 59:55, 60:54, 59:55.

Брюс Милз (США) – Дамиан Тимощь (Польша)

Милз победил Тимоща единогласным решением судей – 60:54, 60:54, 59:56.

Ярослав Харцыз (Украина) – Кондрат Чайковски (Польша)

Харцыз победил Чайковски единогласным решением судей. Бой длился все четыре раунда.

Бой Усик – Дюбуа начнется после всех поединков андеркарда, ориентировочно не раньше 23:00 по киевскому времени.

На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция боя Усик – Дюбуа.

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