Усик – Дюбуа: где и когда смотреть чемпионский бой

Украинский боксер будет защищать титулы в поединке с британским претендентом.

В субботу, 26 августа, чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF, украинец Александр Усик проведет бой против британца Даниэля Дюбуа.

Поединок Усик – Дюбуа состоится в польском Вроцлаве на "Тарчински Арена". На кону будут стоять все чемпионские пояса, которыми сейчас владеет украинец.

Бой Усик – Дюбуа начнется ориентировочно около 23:00 по киевскому времени.

Где смотреть бой Усик – Дюбуа

На территории Украины поединок между Усиком и Дюбуа будет эксклюзивно транслировать медиасервис MEGOGO.

Посмотреть бой можно будет по подпискам "Легкая", "Оптимальная", "Максимальная" и "Спорт".

Трансляция будет доступна в разделе "Спорт", на канале "MEGOGO Гонг" и отдельном поп-ап-канале, который появится на сервисе в день поединка.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция боя Усик – Дюбуа.

Усик – Дюбуа: послужной список боксеров

В активе 36-летнего Усика 20 побед (13 – нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В последний раз Александр выходил в ринг в августе прошлого года, когда в реванше победил британца Энтони Джошуа. Тогда украинец защитил все титулы, отобранные у Эй Джея осенью 2021 года, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.

В послужном списке 25-летнего Дюбуа 19 побед (18 – нокаутом) и единственное поражение в ноябре 2020 года от своего соотечественника Джо Джойса.

Дюбуа в своем последнем поединке в декабре 2022 года нокаутировал южноафриканца Кевина Лерену.

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