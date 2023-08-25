Усик – Дюбуа: онлайн-трансляция боя

В субботу, 26 августа, чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF, украинец Александр Усик проведет бой против британского претендента Даниэля Дюбуа.

Поединок Усик – Дюбуа состоится в польском Вроцлаве на "Тарчински Арена". Начало боя – ориентировочно около 23:00 по киевскому времени.

На кону в этом поединке будут стоять все чемпионские пояса, которыми владеет украинец.

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В активе 36-летнего Усика 20 побед (13 – нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 25-летнего Дюбуа 19 побед (18 – нокаутом) и единственное поражение в ноябре 2020 года от своего соотечественника Джо Джойса.

ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию боя Усик – Дюбуа.