Содержат скрытый сахар: 5 продуктов, которые лучше убрать из рациона

Питание влияет не только на вес, но и на общее самочувствие человека.

Так, продукты, богатые сахаром, могут вызвать воспалительные реакции в организме. Их потребление оказывает непосредственное влияние на работу кишечника.

Об этом рассказала врач-диетолог Шери Бергер, пишет Yahoo.

Газированные напитки

Сладкие газированные напитки широко известны высоким содержанием сахара. Конечно, в жару очень хочется насладиться бутылочкой охлажденной содовой. Однако это удовольствие может дорого обойтись нашему здоровью.

"Газированная сладкая вода содержит чрезмерное количество сахара, что может привести к высокому уровню триглицеридов, обычному жиру в крови. Банка газированной воды объемом 0,5 литра может содержать 10 чайных ложек сахара, даже больше", – пояснила диетолог.

Выпечка

Слоеное тесто и отличная начинка часто соблазняет наши рецепторы своим приятным вкусом. Однако под их отличным внешним видом скрывается тревожная правда: выпечка часто переполнена сахаром. Эти сладости, начиная от круассанов и заканчивая датскими конфетами, обязаны своим невероятным вкусом щедрому использованию сахара.

"Поскольку выпечку часто готовят из рафинированной муки и сахара, она быстро попадает в кровь и повышает уровень сахара в крови, вызывая нежелательную воспалительную реакцию", – отмечает Бергер.

Протеиновые батончики

Батончики из гранолы часто рекламируют как удобную и полезную закуску. Казалось бы, целебное сочетание овса, орехов и сухофруктов в одной вкусности! К сожалению, она может вводить в заблуждение из-за большого количества добавленного сахара, который используется для усиления вкуса и сладости.

"Не все батончики гранолы созданы одинаково, некоторые могут быть наполнены большим количеством добавленного сахара и не содержат клетчатки, что приводит к скачку уровня сахара в крови и кратковременному заряду энергии. Чем меньше добавленного сахара и больше клетчатки, тем лучше", — акцентирует Бергер. .

Фруктовый сок

Принято считать, что фруктовый сок – освежающий и натуральный вариант напитка. Однако иногда он может содержать невероятное количество сахара. Да, фруктовые соки содержат природный сахар из самих фруктов, но при производстве его концентрация может значительно возрастать.

"Когда вы выбираете фруктовый сок, обратите внимание на тот, который является 100% фруктовым соком, то есть без добавления сахара. Некоторые фруктовые соки могут иметь столько же добавленного сахара, сколько банка газированной воды, что может привести к моментальному скачку уровня сахара в крови", – акцентирует специалист

Злаки

Раньше считалось, что гранола или овсяная каша – едва ли не самый идеальный завтрак, поэтому множество людей выбирает утром полакомиться именно им. Впрочем, нередко злаки представляют собой уникальный источник скрытого сахара. Именно поэтому нужно внимательно просматривать этикетки по его содержимому. Те крупы, которые имеют яркие цвета и сахаристый налет, могут содержать большое количество добавленного сахара. Безусловно, они очень приятны по вкусу.

"Внимательно читайте этикетки с пищевой ценностью хлопьев для завтрака, небольшие порции могут содержать 27 грамм добавленного сахара, что больше, чем рекомендовано для суточной нормы человека", – отмечает Бергер.

Раньше говорилось, что правильное питание, умеренная физическая активность и качественный отдых – это секрет молодости и красоты. Можно с помощью небольшой корректировки своего питания и образа жизни иметь прекрасную физическую форму и непревзойденный вид.

При этом следует помнить, что жесткие ограничения в пище приведут не только к возвращению предыдущего веса, но и причинят вред вашему здоровью. Как подобрать правильные продукты, что изменить в своем повседневном расписании, чтобы иметь привлекательную фигуру – в материале.

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