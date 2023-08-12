В Украине подешевели продукты

В Украине в июле 2023 года потребительские цены на продукты питания снизились против июня на 2,1%, тогда как еще в июне против мая они выросли на 0,1%. В результате потребительские цены уменьшились против предыдущего месяца впервые с августа 2021 года.

Об этом рассказал директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики", академик НААН Юрий Лупенко.

Так, по его словам, торможение темпов роста потребительских цен на продукты питания произошло преимущественно за счет падения их уровня на овощи (-18,2% против июня), яйца (-4,1% к маю), фрукты (-1,3 %), подсолнечное масло (-0,8 %), макаронные изделия (-0,2 %), а также хлеб и хлебопродукты (- 0,1 %).

"Сохранился рост цен на мясо и мясопродукты (+1,4% против июня), рыбу и продукты из рыбы (+0,7%). Также в июне уменьшение изменилось ростом цен на сыры (+0,3% против -0,5% к маю), масло (+0,3% против -0,1%), молоко (+0,2% против -0,5%) Также возобновился рост цен на сахар: +1, 2% против нулевого прироста в июне", — проинформировал ученый.

То есть июль оправдал ожидания уменьшения потребительских цен под давлением поступления продуктов нового урожая, в первую очередь овощей.

Также подтвердились прогнозы возможного возобновления роста потребительских цен в июле на переработанные продукты питания и продукты животноводства в связи с удорожанием электроэнергии и горючего, что может остановить тенденцию к падению потребительских цен уже в августе.

Напомним, в Украине рекордно упали цены на гречку – какая стоимость крупы.

Читайте также: