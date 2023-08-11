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В Украине рекордно упали цены на гречку: какая стоимость крупы

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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В Украине рекордно упали цены на гречку: какая стоимость крупы

В Украине рекордно упали цены на гречку / Фото: pixabay.com

В этом году гречиха нет "чрезвычайно привлекательного экономического эффекта".

На рынке рекордно упали цены на гречку, в частности, по сравнению с прошлым годом стоимость снизилась на 53%. Сейчас цены вернулись на довоенный уровень – 44,4 грн/кг.

Об этом информируют в ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса".

Директор агропромышленного департамента Группы АГРОТРЕЙД Александр Овсяник говорит, что в этом году у гречки нет "чрезвычайно привлекательного экономического эффекта".

В Министерстве аграрной политики отмечают, что общие потребности в гречке на внутреннем рынке оцениваются в 125-130 тыс. т/год.

"В этом сезоне с учетом переходных остатков наш имеющийся ресурс будет составлять 165 тыс. т, чего пока предостаточно как для обеспечения внутренних потребностей, так и для формирования экспортного потенциала на уровне не менее 20 тыс. т", — говорится в сообщении.

Добавим, что в Украине сохраняется тенденция к понижению цен на огурцы. Эксперты такой обвал цен на огурец в начале июня называют традиционным, учитывая увеличение на рынке предложения этих овощей из летних теплиц.

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