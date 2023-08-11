В Украине еще одной категории граждан разрешили выезжать за границу

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация.

Теперь пересекать границу во время войны смогут члены семей погибших или пропавших без вести во время АТО.

Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета Министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Сняты ограничения на пересечение государственной границы членами семей лиц, погибших (пропавших без вести) во время проведения антитеррористической операции", — пояснил он.

Отметим, что во время военного положения в Украине запрещено пересекать границу мужчинам от 18 до 60 лет.

Закон предусматривает несколько исключений, когда мужчины призывного возраста получают постоянное или временное разрешение на выезд из страны.

Накануне в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №9480, предусматривающий запрет на самостоятельное пересечение границы для подростков. Все дети от 16 до 18 лет не нуждаются в сопровождении или специальных разрешениях для выезда из Украины.

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