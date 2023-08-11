В Україні ще одній категорії громадян дозволили виїжджати за кордон

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація.

Відтепер перетинати кордон під час війни зможуть члени сімей загиблих або зниклих безвісти під час АТО.

Про це повідомив постійний представник Кабінету міністрів України у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Знято обмеження на перетин державного кордону членами сімей осіб, які загинули (пропали безвісти) під час проведення антитерористичної операції", — пояснив він.

Зазначимо, що під час воєнного стану в Україні заборонено перетинати кордон чоловікам від 18 до 60 років.

Законом передбачено кілька винятків, коли чоловіки призовного віку отримують постійний або тимчасовий дозвіл на виїзд із країни.

Напередодні у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №9480, який передбачає заборону на самостійний перетин кордону для підлітків. Наразі всі діти від 16 до 18 років не потребують супроводу або спеціальних дозволів для виїзду з України.

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