Как проверить, что вас по-настоящему любят: 10 главных признаков

Как понять, что вас действительно любят? Ведь иногда партнер бывает не очень откровенным в своих эмоциональных проявлениях, особенно это касается мужчин. А еще есть любовь родных, коллег и друзей, поэтому было бы интересно знать и не ограничиваться только чувствами в паре. Чтобы не мучиться размышлениями и вопросами типа: в чем проявляется любовь, как определить, что любят по-настоящему, - читайте дальше. И вы с легкостью сможете убедиться в искренности чувств или их отсутствии.

Сознательное и откровенное отношение

Отсутствие каких-либо масок в отношениях с партнером – это основа подлинной любви. Если вас любят, то не будут лгать, играть чужие роли в общении с вами. Да, настоящими в отношениях быть очень тяжело, мы каждый день играем какую-то роль в обществе. Но тот, кто вас любит, не будет скрывать свою суть, потому что он автоматически вам будет доверять.

Отсутствие манипуляций

Любящий партнер не будет давить на вас, требуя что-то сделать против вашей воли, играя понятиями – «ты обещала», «ты должен», «так будет лучше». Если в общении присутствуют такие фразы, это означает, что вами манипулируют, чтобы добиться удовлетворения своих интересов.

Партнер ценит вас

Это одно из самых главных проявлений настоящей любви. Вас любят за то, что вы есть, настоящих и без украшений: когда вы наиболее уязвимы, расстроены или не уверены. Если вас по-настоящему любят, то уважают как личность, не ограничиваясь только вашими достоинствами или достижениями.

Доверие

Это ключевой фактор в любых партнерских отношениях: личных, рабочих или дружеских. Если вас любят, то будут бояться сделать больно, всячески оберегать от лжи. Да, это требует много внутренней силы – не врать, но такая цена, которую надо заплатить за настоящую любовь.

Чувство благодарности

Любовь, это когда хочется благодарить тех людей, которые ежедневно с тобой рядом, что бы ни случилось. Это когда партнер благодарен за то, что вы есть и за все, что делаете для него. Если вас не благодарят, или вы не испытываете такого ощущения, то это, наверное, влюбленность, а не глубокие чувства.

Чувство свободы

В любви партнеры усиливают друг друга, даря чувство свободы и вдохновения. В таком состоянии люди способны на невозможное. Любящий человек становится лучшей версией себя, находится в потоковом состоянии творчества и счастья. Если в отношениях нет возможности на самовыражение, то ни о каких ресурсных состояниях не может быть и речи.

Уважение к личным границам

Когда человек любит, он уважает личную территорию другого. Не вмешивается в телефонные переписки, не заглядывает в записную книжку, уважает и принимает какие-либо решения своего партнера. Уважение людей во взаимоотношениях – это самый главный фактор того, что отношения будут крепкими и долговременными.

Отсутствие назиданий

Когда любовь искренняя, это лишь усиливает партнера, делает его уверенным в себе и других людях, учит доверять тем, кто рядом. Там, где есть настоящая любовь, нет места тыканию носом в недостатки и слабые стороны друг друга.

Совместные планы на будущее

Если с вами планируют настоящее и ближайшие годы, можете быть уверены – это любовь. Человек, который вас не любит, не будет видеть потребности в вашем присутствии в будущем. Более того, он будет воспринимать это как бремя или угрозу личному счастью.

На общение всегда есть время

Если ваша вторая половинка всегда имеет время, чтобы пообщаться с вами, даже несмотря на усталость, тогда чувства к вам истинны. Когда вашему партнеру хочется знать о вас все: как прошел день, что интересного на работе, все ли у вас хорошо, - это значит, что вы у него на первом месте.

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