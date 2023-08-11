Анна Ризатдинова разошлась со своим бойфрендом: "Спасибо" войне"

Украинская гимнастка Анна Ризадинова объявила о расставании со своим любимым.

Долгое время спортсменка таила своего таинственного избранника и подробности их отношений под публики. Однако сейчас призналась, что они с бойфрендом больше не вместе.

Как поделилась Анна в интервью Славе Демину, их отношения не выдержали продолжительную разлуку. Дело в том, что сейчас гимнастка вместе с сыном от первого брака проживает в Испании, в то время как ее возлюбленный остался в Украине.

"Никаких отношений нет. "Спасибо" войне. Мы попытались жить на расстоянии, но не получается. Я такая импульсивная, эмоциональная, мне нужна тактильность. У меня всю жизнь был спорт и все, что знала и умела — спорт. Я даже не знала, как общаться с ребятами.Все, что к чему я стремилась — к семье.У меня с первого раза не получилось, но у меня есть замечательный сын.И дальше я хотела семью.Я стремилась к этому уюту, но не получается.Мы пытались как-то общаться онлайн, но сейчас нечего. К тому же, у меня ребенок, я разрываюсь между ребенком, любовью, академией", — поделилась Анна.

Анна Ризадинова

Сейчас сердце спортсменки свободно, но она не ищет мужчину. Как поделилась Ризадинова, она хочет, чтобы чувства шли от сердца. К тому же, ей важно, чтобы будущий ее муж мог найти общий язык с ее сыном.

"Мне сложно еще и потому, что я пытаюсь найти и для себя любимого человека, и отца для Ромы. Это другое. Другая ответственность и другие отношения", — сказала Ризадинова.

Анна Ризадинова с сыном / Фото: instagram.com/anna_rizatdinova

Напомним, что Анна Ризадинова имеет 6-летнего сына Романа от олигарха Александра Онищенко. В 2019 году пара объявила о разводе. Некоторое время в Сети ходили слухи о романе гимнастки с экс-холостяком, футболистом Сергеем Мельником.

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