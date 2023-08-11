Ирина Билык насмешила видео с эксом Коляденко на заправке под Львовом

Артисты все больше подогревают слухи о возобновлении романа.

Украинская певица Ирина Билык сейчас находится в Украине.

Так, на днях исполнительница в своем Instagram разместила видео, где предстала со своим экс-мужем, хореографом и певцом Дмитрием Коляденко. Ролик получился достаточно смешным. В нем Билык изображена в оранжевой шляпе и очках и пьет кофе. В свою очередь, Коляденко в розовом дождевике, очках и бандане лакомится хотдогом.

Видео было снято на одной из заправок во Львовской области:

"По вашему мнению, сосиски – это полезная еда?" – поинтересовалась у поклонников певица.

Ирина Билык удивила видео со своим бывшим во Львове: смешные моменты на заправке

В свою очередь, фаны поблагодарили кумиров за то, что своим контентом подняли им настроение. Также фаны подчеркнули, что они с Коляденко – идеальная пара:

Вы так невероятны! Современная лиса Алиса и кот Базилио! Крутая пара!

Вы как Джей Ло и Бен Аффлек через 20 лет снова вместе. От судьбы не уйти

Как вы прекрасны и созданы друг для друга. Столько лет!

Какие вы классные вместе!

Как известно, с 2003 по 2006 год Ирина Билык и Дмитрий Коляденко состояли в гражданском браке. Разошлись тогда влюбленные очень громко и со скандалом. Впрочем, похоже, паре удалось помириться и вполне возможно, что они снова вместе.

Напомним, что месяц назад Ирина Билык нежно поздравила экс-супруга Дмитрия Коляденко с днем рождения, а он признался ей в любви.

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