Ірина Білик насмішила відео з ексом Коляденком на заправці під Львовом

Артисти все більше підігрівають чутки про поновлення роману.
Українська співачка Ірина Білик зараз перебуває в Україні.
Так, днями виконавиця у своєму Instagram розмістила відео, де постала зі своїм ексчоловіком, хореографом та співаком Дмитром Коляденком. Ролик вийшов достатньо кумедним. У ньому Білик зображена у помаранчевому капелюсі та окулярах і п'є каву. Своєю чергою Коляденко у рожевому дощовику, окулярах та бандані ласує хотдогом.
Відео було зняте на одній з заправок у Львівській області:
"На вашу думку, сосиски - це корисна їжа?" – поцікавилася у шанувальників співачка.
Своєю чергою, фани подякували кумирці за те, що своїм контентом підняла їм настрій. Також фани наголосили, що вони з Коляденком – ідеальна пара:
- Ви такі неймовірні! Сучасна лисиця Аліса та кіт Базіліо! Крута пара!
- Ви як Джей Ло та Бен Аффлек через 20 років знову разом. Від долі не втекти
- Які ви чудові та створені одне для одного. Стільки років!
- Які ви класні разом!
Як відомо, від 2003 до 2006 року Ірина Білик і Дмитро Коляденко були у цивільному шлюбі. Розійшлися тоді закохані дуже гучно і зі скандалом. Втім, схоже, парі вдалося помиритися і, цілком можливо, що вони знову разом.
Нагадаємо, що місяць тому Ірина Білик ніжно привітала ексчоловіка Дмитра Коляденка з днем народження, а він зізнався їй у коханні.
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