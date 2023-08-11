Ірина Білик насмішила відео з ексом Коляденком на заправці під Львовом

Артисти все більше підігрівають чутки про поновлення роману.

Українська співачка Ірина Білик зараз перебуває в Україні.

Так, днями виконавиця у своєму Instagram розмістила відео, де постала зі своїм ексчоловіком, хореографом та співаком Дмитром Коляденком. Ролик вийшов достатньо кумедним. У ньому Білик зображена у помаранчевому капелюсі та окулярах і п'є каву. Своєю чергою Коляденко у рожевому дощовику, окулярах та бандані ласує хотдогом.

Відео було зняте на одній з заправок у Львівській області:

"На вашу думку, сосиски - це корисна їжа?" – поцікавилася у шанувальників співачка.

Ірина Білик здивувала відео зі своїм колишнім у Львові: смішні моменти на заправці

Своєю чергою, фани подякували кумирці за те, що своїм контентом підняла їм настрій. Також фани наголосили, що вони з Коляденком – ідеальна пара:

Ви такі неймовірні! Сучасна лисиця Аліса та кіт Базіліо! Крута пара!

Ви як Джей Ло та Бен Аффлек через 20 років знову разом. Від долі не втекти

Які ви чудові та створені одне для одного. Стільки років!

Які ви класні разом!

Як відомо, від 2003 до 2006 року Ірина Білик і Дмитро Коляденко були у цивільному шлюбі. Розійшлися тоді закохані дуже гучно і зі скандалом. Втім, схоже, парі вдалося помиритися і, цілком можливо, що вони знову разом.

Нагадаємо, що місяць тому Ірина Білик ніжно привітала ексчоловіка Дмитра Коляденка з днем народження, а він зізнався їй у коханні.

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