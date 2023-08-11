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Ірина Білик насмішила відео з ексом Коляденком на заправці під Львовом

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
Перегляди
1115
Час на прочитання
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Ірина Білик насмішила відео з ексом Коляденком на заправці під Львовом

Дмитро Коляденко та Ірина Білик / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Артисти все більше підігрівають чутки про поновлення роману.

Українська співачка Ірина Білик зараз перебуває в Україні.

Так, днями виконавиця у своєму Instagram розмістила відео, де постала зі своїм ексчоловіком, хореографом та співаком Дмитром Коляденком. Ролик вийшов достатньо кумедним. У ньому Білик зображена у помаранчевому капелюсі та окулярах і п'є каву. Своєю чергою Коляденко у рожевому дощовику, окулярах та бандані ласує хотдогом.

Відео було зняте на одній з заправок у Львівській області:

"На вашу думку, сосиски - це корисна їжа?" – поцікавилася у шанувальників співачка.

Ірина Білик здивувала відео зі своїм колишнім у Львові: смішні моменти на заправці

Ірина Білик здивувала відео зі своїм колишнім у Львові: смішні моменти на заправці

Своєю чергою, фани подякували кумирці за те, що своїм контентом підняла їм настрій. Також фани наголосили, що вони з Коляденком – ідеальна пара:

  • Ви такі неймовірні! Сучасна лисиця Аліса та кіт Базіліо! Крута пара!
  • Ви як Джей Ло та Бен Аффлек через 20 років знову разом. Від долі не втекти
  • Які ви чудові та створені одне для одного. Стільки років!
  • Які ви класні разом!

Як відомо, від 2003 до 2006 року Ірина Білик і Дмитро Коляденко були у цивільному шлюбі. Розійшлися тоді закохані дуже гучно і зі скандалом. Втім, схоже, парі вдалося помиритися і, цілком можливо, що вони знову разом.

Нагадаємо, що місяць тому Ірина Білик ніжно привітала ексчоловіка Дмитра Коляденка з днем народження, а він зізнався їй у коханні.

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Дата публікації
Перегляди
1115
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