Даша Квиткова судится с экс-мужем Никитой Добрыниным

Украинская блогерша Даша Квиткова пообщалась с поклонниками в Instagram и ответила на вопросы, которые больше всего их волнуют.

В частности, фаны поинтересовались у Квитковой, зачем она обратилась к адвокатам. На что блогер ответила, что сейчас через суд она делит имущество с экс-мужем, ведущим Никитой Добрыниным.

"Потому что идут суды и раздел имущества, все очевидно. А мои интересы защищают и отстаивают", – прокомментировала Квиткова.

Даша Квиткова делит имущество с Никитой Добрыниным / Фото: instagram.com/kvittkova

Даша Квиткова делит имущество с Никитой Добрыниным / Фото: instagram.com/kvittkova

Также она рассказала, что они с Добрыниным планируют продать дом, в котором проживали в браке. Что касается квартиры, которую супруги приобрели незадолго до развода, то Квитова заявила, что не имеет к ней отношения:

"Эта квартира еще строится и я на нее не претендую", – коротко ответила Даша.

Даша Квиткова делит имущество с Никитой Добрыниным / Фото: instagram.com/kvittkova

Кроме того, блогер сообщила, что продает свой внедорожник, который ей в свое время подарил экс-муж Никита Добрынин. Знаменитость готова отдать машину в хорошие руки за 79 тыс. 900 долларов.

Даша Квиткова делит имущество с Никитой Добрыниным / Фото: instagram.com/kvittkova

Напомним, что о своем разрыве Даша Квиткова и Никита Добрынин сообщили в январе этого года. В июне пара официально развелась. По словам Квитковой, они с Добрыниным сохраняют нейтральные отношения и вместе занимаются воспитанием сына, двухлетнего Льва.

Даша Квиткова и Никита Добрынин с сыном / Фото: instagram.com/kvittkova

Так, 13 июля Даша делилась милыми семейными фото вместе с экс-мужем, сделанными на дне рождения их сына. Ради малыша экс-супруги пытаются сохранить нормальные отношения и даже посещают психолога для этого.

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