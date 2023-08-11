Оккупанты начали использовать больше ударных дронов

В последние месяцы российские оккупанты начали использовать больше беспилотников. В частности, ударных.

Об этом заявил спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

"В последние месяцы они стали использовать больше дронов, прежде ударных. Но каждое действие вызывает противодействие. Силы обороны мощно работали все эти месяцы над этим. Каждый день это один из ключевых вопросов, рассматривающий командование на своих совещаниях", — сказал Череватый.

По его словам, мощно работают специальные расчеты, уничтожающие дроны. Череватый говорит, что "делается все, чтобы нивелировать их и усилить наш дроновый аспект".

Как сообщалось, разведчики тестируют на фронте новый украинский беспилотник SpyGun. Дрон предназначен для глубинной разведки, но при необходимости его можно использовать и для корректировки огня.

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