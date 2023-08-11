Окупанти почали використовувати більше ударних дронів

Протягом останніх місяців російські окупанти почали використовувати більше безпілотників. Зокрема, ударних.

Про це заявив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафоні.

"В останні місяці вони стали використовувати більше дронів, насамперед ударних. Але кожна дія викликає протидію. Сили оборони потужно працювали всі ці місяці над цим. Щодня це одне з ключових питань, яке розглядає командування на своїх нарадах", - сказав Череватий.

За його словами, потужно працюють спеціальні розрахунки, які знищують дрони. Череватий каже, що "робиться все, щоб знівелювати їх і посилити наш дроновий аспект".

Як повідомлялося, розвідники тестують на фронті новий український безпілотник SpyGun. Дрон призначений для глибинної розвідки, але за необхідності його можна використовувати і для коригування вогню.

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