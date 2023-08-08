Розвідники тестують на фронті новий український безпілотник: що відомо

Українські розвідники після тилових випробовувань тестують новий українських безпілотник БПЛА SpyGun.

Про це інформує Головне управління розвідки України.

Як зазначають у ГУР, безпілотник SpyGun призначений для глибинної розвідки, але за необхідності його можна використовувати і для коригування вогню.



БПЛА створили українські інженери й проектувальники за ініціативи підприємця і волонтера Юрія Голика та тенісиста, а нині військовослужбовця ЗСУ Сергія Стаховського.

"Комплекс складається з двох БПЛА та наземної станції управління. Завдяки сучасній системі радіокерування з високим рівнем захисту від перешкод РЕБ літак-розвідник здатен працювати на дальності до 50 км", - йдеться у повідомленні.

Крім того, безпілотник обладнаний системою автоматичного повернення до точки зльоту, а високі аеродинамічні характеристики дозволяють пленерувати обраним маршрутом з вимкненими двигуном, економлячи заряд акумулятора.

Зазначимо:

Час польоту без посадки ― 120-160 хв.

Максимальна висота польоту ― 1500 м.

Робоча висота ― 500-600 м.

Швидкість ― 90 км/год.

Камери ― курсова онлайн та GoPro.

Нагадаємо, швидкий у виробництві з простим дизайном корпусу, що надає «Шпигуну» непомітності в небі під час роботи.

Крім того, українські військові активно використовують бойові каяки, які долучають до виконання специфічних завдань на війні.

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