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Розвідники тестують на фронті новий український безпілотник: що відомо

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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Розвідники тестують на фронті новий український безпілотник: що відомо

Розвідники тестують новий на фронті новий український безпілотник

Безпілотник обладнаний системою автоматичного повернення до точки зльоту.

Українські розвідники після тилових випробовувань тестують новий українських безпілотник БПЛА SpyGun.

Про це інформує Головне управління розвідки України.

Як зазначають у ГУР, безпілотник SpyGun призначений для глибинної розвідки, але за необхідності його можна використовувати і для коригування вогню.

БПЛА створили українські інженери й проектувальники за ініціативи підприємця і волонтера Юрія Голика та тенісиста, а нині військовослужбовця ЗСУ Сергія Стаховського.

"Комплекс складається з двох БПЛА та наземної станції управління. Завдяки сучасній системі радіокерування з високим рівнем захисту від перешкод РЕБ літак-розвідник здатен працювати на дальності до 50 км", - йдеться у повідомленні.

Крім того, безпілотник обладнаний системою автоматичного повернення до точки зльоту, а високі аеродинамічні характеристики дозволяють пленерувати обраним маршрутом з вимкненими двигуном, економлячи заряд акумулятора.

Зазначимо:

  • Час польоту без посадки ― 120-160 хв.
  •  Максимальна висота польоту ― 1500 м.
  •  Робоча висота ― 500-600 м.
  •  Швидкість ― 90 км/год.
  •  Камери ― курсова онлайн та GoPro.

Нагадаємо, швидкий у виробництві з простим дизайном корпусу, що надає «Шпигуну» непомітності в небі під час роботи.

Крім того, українські військові активно використовують бойові каяки, які долучають до виконання специфічних завдань на війні. 

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Дата публікації
Перегляди
255
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