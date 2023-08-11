"ЗСУ вбили клин в оборону росіян": експерт про успіхи на півдні

Збройні сили України на південному напрямку вбили клин між двома селами-опорниками і, фактично, вийшли на другу лінію оборони російських військ.

Про це інформує військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За його словами, попри всі надії командування окупантів, основні зусилля зосереджені не на штурмі опорників, а на їхньому охопленні та сковуванні з наслідками.

"При цьому РВВ на цій ділянці ще з середини липня став відчувати гостру нестачу ресурсу. На небезпечному відрізку фронту 58-а ОВА затикає клин батальйонами БАРС і територіальними військами, а саме, 1429-м та 1430-м МСП. У хід пущений резервний 56-й ДШП", - розповідає оглядач.

Також читайте Байден запропонував збільшити допомогу Україні: як відреагував Конгрес

Крім того він наголошує, що російське командування явно не має відчуття впевненості в нових позиціях і вони вже займаються відтягуванням ресурсу до Новопрокопівки, намагаючись створити якусь лінію оборони, але й вона вже давно не пряма. Клин продовжує заглиблюватись в оборону ворога практично щодня.

"Це змусило окупантів навіть відвести артилерію вглиб основної лінії оборони, подалі від ЛБС, а живу силу посилати в контратаки, в яких вони не просто сточуються, а буквально втрачають боєздатність підрозділів, відновлювати яку проблематично", - вказано у повідомленні.

Він продовжує, що за такого розвитку подій РВВ змушені будуть тягнути у Запорізьку область підрозділи 22 АК та 49 ОВА. Результатом таких рухів може стати і вже стає ослаблення лівобережної Херсонщини, яка й до того не вирізнялася рівнем боєздатності.

"Забитий між Роботиним і Вербовим клин працює на всі 146%, адже він не просто охоплює окремо взяту ділянку, з певною перспективою, а виходить за її межі, впливаючи на кілька плацдармів одночасно", - підсумовує оглядач.

Нагадаємо, що Збройні сили України просуваються в Запорізькій області та намагались закріпитись поблизу Урожайного.

Читайте також: