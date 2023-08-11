"ВСУ вбили клин в оборону россиян": эксперт об успехах на юге

Вооруженные силы Украины на южном направлении убили клин между двумя селами-опорниками и фактически вышли на вторую линию обороны российских войск.

Об этом сообщает военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, несмотря на все надежды командования окупантов, основные усилия сосредоточены не на штурме опорников, а на их охвате и сковывании с последствиями.

"При этом РОВ на этом участке еще с середины июля стал испытывать острую нехватку ресурса. На опасном отрезке фронта 58-я ОВА затыкает клин батальонами БАРС и территориальными войсками, а именно, 1429-м и 1430-м МСП. В ход пущен резервный -й ДШП", — рассказывает обозреватель.

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Кроме того, он отмечает, что российское командование явно не имеет ощущения уверенности в новых позициях и они уже занимаются оттягиванием ресурса в Новопрокоповку, пытаясь создать какую-то линию обороны, но и она уже давно не прямая. Клин продолжает углубляться в оборону врага практически каждый день.

"Это заставило окупантов даже увести артиллерию вглубь основной линии обороны, подальше от ЛБС, а живую силу посылать в контратаки, в которых они не просто стачиваются, а буквально теряют боеспособность подразделений, восстанавливать которую проблематично", — говорится в сообщении.

Он продолжает, что при таком развитии событий РОВ вынуждены будут тянуть в Запорожскую область подразделения 22 АК и 49 ОВА. Результатом таких движений может стать и уже становится ослабление левобережной Херсонщины, которая и прежде не отличалась уровнем боеспособности.

"Забитый между Роботиным и Вербовым клин работает на все 146%, ведь он не просто охватывает отдельно взятый участок, с определенной перспективой, а выходит за его пределы, воздействуя на несколько плацдармов одновременно", — заключает обозреватель.

Напомним, что Вооруженные силы Украины продвигаются в Запорожской области и пытались закрепиться вблизи Урожайного.

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