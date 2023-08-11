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Аналитики ISW рассказали об успехах ВСУ на юге Украины

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Аналитики ISW рассказали об успехах ВСУ на юге Украины

Вооруженные силы Украины продвигаются в Запорожской области. / Фото: Associated Press

В частности, Силы обороны продолжали наступательные действия в Бердянском направлении.

Вооруженные силы Украины продвигаются в Запорожской области и пытались закрепиться вблизи Урожайного. Силы обороны вели наступательные операции в районе западной границы Донбасса и восточной части Запорожской области и продвинулись за прошедшие сутки, 10 августа.

Об этом идет речь в свежем отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Так, геолокационные кадры за 10 августа свидетельствуют о том, что украинские войска пересекли реку Мокри Ялы и продвинулись на восток к юго-западной окраине Урожайного (9 км к югу от Великой Новоселки).

Аналитики со ссылкой на украинский Генштаб пишут, что ВСУ продолжали наступательные действия на Бердянском направлении и достигли частичного успеха к югу и юго-востоку от Старомайорского (9 км к югу от Великой Новоселки), а также к Урожайному.

Между тем, некоторые российские военные блоггеры утверждали, что 9 августа Силы обороны Украины наступали возле Урожайного и пытались закрепиться возле населенного пункта. Российский батальон "Восток", обороняющий этот район, утверждал, что украинские силы продвинулись ближе к Урожайному вечером 9 августа.

Карта боев ISW. Ситуация на юге Украины. / ©
Карта боев ISW. Ситуация на юге Украины.

Кроме того, российские источники утверждали, что утром 10 августа украинские войска продолжали атаковать оккупантов в окрестностях Урожайного. В свою очередь Минобороны России заявило, что якобы российские войска отбили атаки ВСУ. Российские военные блоггеры утверждали, что 10 августа украинские войска также атаковали Приютное, расположенное в 16 км юго-западнее Великой Новоселки.

Украинские войска 10 августа провели наступательные действия на западе Запорожской области и продвинулись вперед. В Генштабе Украины сообщили, что ВСУ продолжали наступательные действия в направлении временно оккупированного Мелитополя Запорожской области.

9 августа российский военный блоггер заявил, что украинские силы продвинулись в оборону России вблизи Роботино (10 км к югу от Орехова) и Новопокровки (16 км к юго-востоку от Орехова).

Также российские источники утверждали, что 10 августа украинские войска совершили неудачное наступление в направлении Вербового (18 км юго-восточнее Орехова). 9 августа российский медиа-агрегатор заявил, что позиционное сражение продолжалось у Пятихаток (25 км юго-западнее Орехова) и Роботиного. Кроме того, один российский военный блоггер 10 августа заявил, что ВСУ пытались провести ограниченные наземные атаки вблизи Пятихаток и Жеребянок (26 км юго-западнее Орехова).

Карта боев ISW. Ситуация на юге Украины. / ©
Карта боев ISW. Ситуация на юге Украины.

Отмечается, что русские оккупационные войска вели наступательные операции на западе Запорожской области и 10 августа не продвинулись. Генштаб Украины сообщил, что российские войска вели неудачные наступательные действия к югу от Новоданиловки. В свою очередь, российские военные блоггеры утверждали, что 9 августа армия РФ совершила неудачную контратаку восточнее Роботиного. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что под Роботиным воюют подразделения чеченского батальона "Восток-Ахмат".

Напомним, генерал-лейтенант армии США в отставке Дуглас Лют назвал самую сложную задачу для украинского контрнаступления. По его словам, ВСУ стоит преодолеть стационарные оборонные сооружения, которые выстроили россияне, поэтому не следует ожидать быстрых результатов.

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Дата публикации
Просмотры
2459
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