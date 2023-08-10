Где ждать "жеста доброй воли" со стороны оккупантов: эксперт назвал направление

Существует вероятность "жеста доброй воли" со стороны оккупантов на Херсонском направлении.

Такое мнение высказал военный эксперт Дмитрий Снегирев в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

"Херсонская область, в первую очередь, достаточно логистически уязвима. Если говорить о системном характере работы Вооруженных сил Украины в моменте ухудшения логистики и об ударах не только по мостам, но и по сухопутным коридорам, тогда вопрос о проведении ротации, подвозе БК и топливо-смазочных материалов становится все более проблемным. А без этого содержание военного контингента теряет всякий смысл", – говорит эксперт.

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В то же время сами оккупанты, по словам Снегирева, вынуждены признать тот факт, что на территории временно оккупированных районов Херсонской и Запорожской областей есть определенные проблемы с поставкой боекомплекта, так называемый снарядный голод.

"Дело не в том, что нечем стрелять – не могут подвезти. И главное: россияне признают тот факт, что есть проблемы с проведением ротации личного состава. А это – деморализация личного состава оккупационных войск", – подытожил военный эксперт.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Россия принуждает к переговорам и оставляет себе шанс на "жесты доброй воли" | Дмитрий Снегирев.

Напомним, в Херсонской области оккупанты случайно сбросили бомбы на собственные позиции.

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